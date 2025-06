Jennie Garth: Erstes Unterwäsche-Shooting mit 53 Jahren

Mit 53 Jahren wagt sich Jennie Garth an ihr erstes Unterwäsche-Shooting. Die "Beverly Hills 90210"-Darstellerin fühlt sich in ihrer Haut so wohl wie nie zuvor.

Jennie Garth, bekannt aus der Kultserie "Beverly Hills 90210", zeigt sich mit 53 Jahren zum ersten Mal in einer Dessous-Kampagne. Die Schauspielerin ist das Gesicht der neuen Unterwäsche-Kollektion von Thirdlove. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 53 mein erstes Unterwäsche-Shooting machen würde... aber hier sind wir!", schrieb Garth zu den Bildern .

In einem hellblauen BH posiert sie entspannt und wirkt dabei völlig natürlich und vor allem durchtrainiert. "Ich habe mich noch nie selbstbewusster oder wohler in meiner Haut gefühlt", ergänzte die dreifache Mutter. Weitere Fotos zeigen die Schauspielerin in einer schwarzen Ausführung und in einem beigefarbenen Modell, zu denen sie jeweils ein lockeres Hemd kombiniert.

Für den ehemaligen Serienstar war die Kampagne offenbar ein besonderes Anliegen: "Ich bin stolz darauf, Teil dieses Moments zu sein - nicht nur, weil es ein erstes Mal für mich ist, sondern weil es mit einer Marke ist, die Frauen authentisch in jeder Lebensphase unterstützt, einschließlich der Menopause", erklärte Garth. Die temperaturregulierende Unterwäsche sei ihre "erste Wahl bei Hitzewallungen und langen Reisetagen".

Neustart mit 50

Garths Shooting passt zu ihrer aktuellen Lebensphase. In einem Interview mit dem US-Magazin "People" hatte sie im vergangenen Jahr über ihren Neustart mit 50 gesprochen: "Als ich 50 wurde, habe ich wirklich versucht herauszufinden, wie mein nächster Schritt aussehen soll. Ich war mir nicht sicher, was ich beruflich noch mache, und entschied, dass ich Menschen helfen oder Positivität verbreiten möchte." Diese Philosophie führte auch zur Gründung ihrer eigenen Modemarke "Me by Jennie Garth". An dem Projekt arbeitet sie eng mit ihrer mittleren Tochter Lola (22) zusammen.

Jennie Garth hat mit ihrem Ex-Mann, dem Schauspieler Peter Facinelli (51), drei Töchter. Luca kam 1997 zur Welt, Lola 2002 und Fiona 2006. Garth und Facinelli heirateten 2001 und trennten sich 2012.