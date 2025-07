Jenna Ortega: Dramatischer Auftritt im Schlangenhaut-Kleid

Jenna Ortega hat bei der Premiere der zweiten "Wednesday"-Staffel in London für Aufsehen gesorgt. Ihr helles Latexkleid erinnerte an eine sich häutende Schlange.

Jenna Ortega (22) hat sich am Mittwoch in London in einem außergewöhnlichen Look präsentiert. Zu der Premiere der zweiten "Wednesday"-Staffel erschien die Schauspielerin in einem Kleid, das einer dünnen Schlangenhaut ähnelte. Ausgefranste Enden imitierten den Häutungsprozess des Reptils. Dazu trug sie ein dramatisches Make-up: Helle Augenbrauen, dunkler Lidschatten und ein dunkelroter Lippenstift bildeten einen markanten Kontrast zu dem Latexkleid. Ihre Haare trug sie in einem langen Zopf.

Die Gothic-Looks ihrer Serienkolleginnen

Auch ihre Co-Stars beeindruckten mit dramatischen Looks: Catherine Zeta-Jones (55) wählte ein schwarzes Kleid mit tiefem Rückenausschnitt und funkelnden Glitzer-Akzenten. Ihre Haare waren zu einem hohen Dutt gestylt, das Make-up fiel mit dunklem Lidschatten und tiefrotem Lippenstift düster aus. "Wednesday"-Neuzugang Billie Piper (42) zeigte sich ebenfalls in einem Gothic-inspirierten Outfit. Ihr schwarzes Kleid mit geschnürtem Ausschnitt und langen Ärmeln umschmeichelte ihre Figur. Im Vergleich zu ihren Kolleginnen hielt sie ihr Make-up dezenter.

Jenna Ortega posierte zudem mit Emma Myers (23) und Joy Sunday (28) an ihrer Seite - beide in ebenso auffälligen Looks. Myers zeigte sich in einem magentafarbenen Spitzenkleid mit betonten Schultern. Sunday entschied sich für ein leuchtend rotes Strick-Minikleid mit passender Strumpfhose, Absatzstiefeln und einem Hut.

Zweite "Wednesday"-Staffel startet in einer Woche

Alle fünf Schauspielerinnen sind bald in der zweiten "Wednesday"-Staffel zu sehen. Den ersten Teil der neuen Folgen veröffentlicht Netflix am 6. August, der zweite Teil folgt am 3. September. Jenna Ortega übernimmt erneut die namensgebende Hauptrolle. Catherine Zeta-Jones kehrt in ihre Rolle als Morticia Addams zurück. Billie Piper stößt als Isadora Capri, Leiterin der Musikabteilung der Nevermore Academy, neu zur Serie hinzu. Emma Myers spielt wie gewohnt Enid Sinclair, Joy Sunday tritt wieder als Bianca Barclay auf.