Jeff Bezos und Lauren Sánchez: Wie verbringen sie ihre Flitterwochen?

Jeff Bezos und seine Ehefrau Lauren Sánchez Bezos werden nach ihrer glamourösen Hochzeitsfeier in Venedig nun ihre Flitterwochen genießen. Insider berichten, wo es für die Frischvermählten hingehen soll.

Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez Bezos (55) haben am Wochenende für große Aufregung gesorgt. Mit einer Riege von Stargästen, darunter Orlando Bloom (48) oder Leonardo DiCaprio (50), haben die beiden über mehrere Tage hinweg ihre Hochzeit in Venedig gefeiert. Am Sonntag wurden sie beim Verlassen des Aman Hotels in der Lagunenstadt abgelichtet. Wo wird das Paar seine Flitterwochen verbringen?

Flitterwochen in einem durch eine Serie bekannten Hotel?

, haben die beiden nach der millionenschweren Hochzeit eine ebenso luxuriöse Reise geplant. Vom Flughafen Nicelli im Norden des Lido von Venedig geht es per Hubschrauber zu Bezos' prestigeträchtiger 500-Millionen-Dollar-Jacht "Koru". Das Schiff soll dann mit den Frischvermählten nach Taormina auf Sizilien aufbrechen. Dort soll das Paar seine Zeit im Four Seasons San Domenico Palace genießen.

Die Anlage liegt auf einem Felsvorsprung hoch über dem Meer und war einst ein sizilianisches Kloster aus dem 14. Jahrhundert. In dem Hotel wurde für die zweite Staffel der HBO-Serie "The White Lotus" über Superreiche und ihre Resort-Urlaube gedreht. "Schwimmen Sie in unserem Infinity-Pool auf der Klippe mit atemberaubendem Meerblick, schlendern Sie durch unsere prächtigen italienischen Gärten, tauchen Sie ein in die Geschichte und genießen Sie die Michelin-Sterne-Küche", heißt es auf der Website. Das geschichtsträchtige Hotel hat bereits namhafte Persönlichkeiten als Gäste begrüßt, darunter König Edward VII. von England, die Schriftsteller Oscar Wilde und D. H. Lawrence oder die Filmstars Ingrid Bergman und Elizabeth Taylor.

Am Freitagabend gaben sich Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos bei einer opulenten Hochzeitszeremonie auf der Insel San Giorgio Maggiore feierlich das Jawort. Nur etwas später postete . Zuvor hatte es bereits am Donnerstag eine Pre-Wedding-Party gegeben. Nach der Hochzeit lud das Paar zudem am Samstag zu einer Pyjamaparty ein.