Jeff Bezos und Lauren Sánchez haben geheiratet

Der Amazon-Gründer Jeff Bezos und die Emmy-prämierte Journalistin Lauren Sánchez haben sich in einer pompösen Zeremonie in Venedig das Jawort gegeben. Über 200 Prominente feierten mit dem Paar.

Am Freitag, dem 27. Juni, haben sich der Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und die Emmy-prämierte Journalistin Lauren Sánchez (55) in einer spektakulären Zeremonie auf der Insel San Giorgio Maggiore in Venedig das Jawort gegeben. Wie das , feierten über 200 prominente Gäste mit dem Paar ihre luxuriöse italienische Hochzeit.

Die mehrtägigen Feierlichkeiten in der Lagunenstadt lockten zahlreiche A-List-Prominente an. Unter den Gästen befanden sich Oprah Winfrey, Gayle King, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Karlie Kloss, Leonardo DiCaprio, Usher und Tom Brady. Weitere namhafte Persönlichkeiten wie Königin Rania von Jordanien, Bill Gates mit seiner Freundin Paula Hurd, François-Henri Pinault sowie die Modedesigner Diane von Fürstenberg, Domenico Dolce und Tommy Hilfiger waren ebenfalls anwesend.

Ein romantischer Start mit Elvis-Klängen

Laut Informationen von "People" wurde die Trauungszeremonie mit einer Performance von "Can't Help Falling in Love" von Elvis Presley eröffnet, gesungen von Matteo Bocelli unter dem Jubel der Gäste. Vor der Zeremonie wurden Bezos und Sánchez beim Verlassen des Aman Hotels fotografiert - die Braut in einem retro-inspirierten, ganz weißen Anzug mit Seidenkopftuch, der Bräutigam in einem eleganten schwarzen Smoking mit Fliegerbrille.

Das Paar war bereits am Mittwoch, dem 25. Juni, per Hubschrauber in Venedig angekommen und hatte am Donnerstagabend eine Willkommensparty für seine Gäste in einem geschlossenen Kloster neben der Madonna dell'Orto-Kirche veranstaltet.

Spontane Planänderung wegen Sicherheitsbedenken

Ursprünglich hatte das Paar geplant, die Hochzeitszeremonie am Samstag, dem 28. Juni, in der Scuola Grande della Misericordia abzuhalten. Aufgrund von Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit anhaltenden lokalen Protesten rund um die Hochzeit wurde jedoch kurzfristig der Veranstaltungsort gewechselt.

Um ihre Wertschätzung gegenüber Venedig für die Gastfreundschaft zu zeigen, legten Bezos und Sánchez besonderen Wert darauf, die reiche handwerkliche Geschichte der Stadt während ihrer Hochzeitsfeierlichkeiten zu würdigen. Sie bezogen etwa 80 Prozent ihrer Waren von venezianischen Händlern, darunter die Konditorei Rosa Salva und das Glasdesign-Studio Laguna B,

Nach Informationen von "Page Six" kostete das dreitägige Hochzeitswochenende des Paares, das von George und Amal Clooneys Hochzeitsplanern organisiert wurde, schätzungsweise 50 Millionen Dollar.

Spenden für Venedig statt Hochzeits-Geschenke

Zusätzlich bat das Paar seine Gäste, anstelle von Hochzeitsgeschenken finanzielle Spenden an die Stadt Venedig zu leisten. Auf ihrer Hochzeitseinladung listeten sie drei venezianische Wohltätigkeitsorganisationen auf, an die sie die Beiträge weiterleiten wollten: das UNESCO-Büro Venedig, CORILA und die Internationale Universität Venedig.

Liebesgeschichte startete 2019

Die Nachricht über Bezos' und Sánchez' Beziehung wurde erstmals im Januar 2019 bekannt, etwa zur gleichen Zeit, als der Blue-Origin-Gründer seine Scheidung von MacKenzie Scott nach 25 Jahren Ehe bekannt gab. Damals ließ sich Sánchez von ihrem Ehemann Patrick Whitesell scheiden, mit dem sie 13 Jahre verheiratet war.

Mit ihrer venezianischen Hochzeit haben Bezos und Sánchez nun offiziell ihre Familien zusammengeführt. Der Milliardär hat vier Kinder mit seiner Ex-Frau, während Sánchez Sohn Nikko (24) mit Ex Tony Gonzalez sowie Sohn Evan (19) und Tochter Ella (17) mit Whitesell hat.