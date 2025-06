Jeff Bezos und Lauren Sánchez: Erster Auftritt als Frischvermählte

Ihren ersten vollen Tag als frischvermähltes Ehepaar ließen Jeff Bezos und Gattin Lauren Sánchez Bezos in Venedig entspannt angehen. Das Paar begab sich in legeren Outfits zu einem Mittagessen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Luftküsse und strahlende Gesichter: Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos am Nachmittag in Venedig.

Am Freitagabend gaben sie sich bei einer opulenten Hochzeitszeremonie feierlich das Jawort. Für den Samstagabend ist eine extravagante Party geplant, bei der Medienberichten zufolge keine Geringeren als die Superstars Lady Gaga (39) und Elton John (78) auftreten sollen. Dazwischen wurden Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und seine frisch angetraute Ehefrau Lauren Sánchez Bezos (55) erstmalig in der Lagunenstadt Venedig als verheiratetes Paar gesichtet. Am Nachmittag genossen die Frischvermählten ein entspanntes, spätes Mittagessen in einem Lokal mit Kultfaktor.

Lauren Sánchez Bezos verteilt Liebe unter den Anwesenden

Auf Aufnahmen des Auftritts ist zu sehen, wie Bezos und Sánchez Bezos in Venedig ihr Hotel verließen, um in ein bereitstehendes Wassertaxi zu steigen, das sie in Harry's Bar bringen sollte. Lauren Sánchez Bezos entschied sich für den Lunch für ein schulterfreies schwarzes Kleid und einen Sonnenhut. In der Hand hielt sie eine Hermès Kelly Clutch, winkte den Schaulustigen zu und warf ihnen Luftküsse zu.

Amazon-Gründer Bezos hatte sich hingegen leger in ein braunes T-Shirt und eine farblich dazu passende Hose gehüllt. war das Lokal Harry's Bar für die Öffentlichkeit geschlossen, sodass die Frischvermählten ihr Essen in aller Ruhe genießen konnten.

Opulente Hochzeitszeremonie am Freitagabend

Bezos und Sánchez Bezos hatten sich am Abend zuvor vor versammelter Welt-Prominenz auf der Insel San Giorgio Maggiore das Jawort gegeben. Nur etwas später postete - das bereits unter ihrem längeren Namen Lauren Sánchez Bezos.

Zu sehen ist das frisch vermählte Ehepaar, das freudestrahlend von den anwesenden Gästen mit Applaus bedacht wird. Dazu postete sie lediglich das Hochzeitsdatum: 27.06.2025. Bei ihrem Hochzeitskleid handelt es sich um eine Robe von Dolce & Gabbana mit Korsetttaille, Turtleneck-Kragen und Knöpfe vom Hals bis zum Boden, das in einem Rock im Meerjungfrauenstil gipfelt. Dazu kombinierte sie Dolce & Gabbana Alta Gioielleria Miracolo Ohrringe mit vier Diamanten, die aus einem einzigen Stein geschnitten und in Weißgold eingesetzt wurden.

Am Samstagabend steht dann die größte Feier des Hochzeits- und Party-Wochenendes an. Im venezianischen Arsenal soll sie am Samstagabend ab 19 Uhr steigen - mit Auftritten der erwähnten Musikstars Lady Gaga und Elton John, angeblich in der ehemaligen mittelalterlichen Werft performen sollen.

Voraussichtlich am Sonntagabend sollen die Frischvermählten Venedig wieder verlassen. Doch zuvor steht noch ein festliches Mittagessen auf dem Event-Kalender. Das Paar soll mit Gästen kurz vor dem Ende der Feierlichkeiten auf der Insel Torcello zu Mittag essen - vermutlich ebenfalls abgeschieden von der Öffentlichkeit.