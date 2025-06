Jeff Bezos und Lauren Sánchez: Einige Hochzeitsgeheimnisse gelüftet

Insider enthüllen die Details zu Jeff Bezos' Venedig-Hochzeit: Was auf Venedigs Inseln geplant ist, warum die 500-Millionen-Jacht fernbleibt und was über das Brautkleid bekannt ist.

Jeff Bezos und Lauren Sánchez heiraten dieser Tage in Venedig.

Die Hochzeit des Jahres als Geheimsache: Während Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und seine Verlobte Lauren Sánchez (55) in Venedig vor den Traualtar treten, über die Milliardärs-Hochzeit aus.

Das geheime Gala-Dinner auf mysteriöser Insel

Das Pre-Wedding-Dinner am Donnerstagabend soll demnach auf der völlig abgeschiedenen Insel San Giovanni Evangelista stattfinden - einem Ort, auf dem normalerweise nur elf Menschen leben. "Normalerweise ist das hier die ruhigste Ecke von ganz Venedig", verrät ein lokaler Insider. Die kleine Insel ist nur per Sandbank mit dem Nachbareiland Torcello verbunden und verfügt über lediglich ein einziges Gebäude: die Villa Baslini.

Diese Villa war ursprünglich das Gästehaus eines längst zerstörten Klosters und diente Ernest Hemingway (1899-1961) als Inspiration für seinen Roman "Über den Fluss und in die Wälder". Die Hochzeitsplaner Lanza & Baucina - eine Firma, die von Prinz Antonio Licata di Baucina gegründet wurde - sollen Last-Minute-Arrangements vor Ort treffen.

500-Millionen-Jacht bleibt aus Angst weg

Bezos' prestigeträchtige 500-Millionen-Dollar-Jacht "Koru" soll entgegen aller ursprünglichen Pläne nicht in Venedig erscheinen. "Die Jacht sollte das Herzstück der Feierlichkeiten werden", enthüllt ein Hochzeits-Insider. Ursprünglich war geplant, dass das markante Dreimaster-Schiff im venezianischen Hafen San Basilio ankert und als Kulisse für eine Cocktail-Party dient.

Doch dann soll alles anders gekommen sein: "Diese Änderung folgt auf Trumps Iran-Angriff und verschärfte Sicherheitsmaßnahmen für potenzielle hochkarätige amerikanische Ziele", wird eine Quelle zitiert, die direkt in die Hochzeitsplanung involviert ist. Die "Koru" bleibe stattdessen vor der kroatischen Insel Cres verankert, wo Bezos und Sánchez am Sonntag noch eine ausgelassene "Schaum-Party" feierten.

Eine etwas kleinere "Hochzeit des Jahrhunderts"

Was ursprünglich als "Hochzeit des Jahrhunderts" mit einem Budget von 50 Millionen Dollar geplant war, wurde nach heftiger Kritik radikal zusammengestrichen. "Der Auftrag ging raus, der erwarteten Jahrhundert-Hochzeit ein 'Make-under' zu verpassen", berichtet ein Insider.

In Venedig sind dennoch Anti-Hochzeits-Plakate mit der Aufschrift "No Space For Bezos" aufgetaucht. Auch sollen die Proteste gegen die extravagante Veranstaltung zunehmen und immer neue Planänderungen notwendig machen.

Trump-Tochter ist eingetroffen, Trump selbst fraglich

Ursprünglich soll Donald Trump auf der Gästeliste gestanden haben - Bezos und Sanchez hatten Ehrenplätze bei seiner Amtseinführung. "Unter den gegebenen Umständen scheint es undenkbar, dass er teilnehmen wird", spekuliert ein Insider. Seine Tochter Ivanka ist allerdings bereits mit Ehemann Jared Kushner angereist.

Anna Wintour designt das Brautpaar

Beim Brautkleid hat Vogue-Chefin Anna Wintour ihre Finger im Spiel: Sánchez wird wohl Dolce & Gabbana tragen. "Ich kann bestätigen, dass Sánchez bei der Zeremonie Dolce & Gabbana tragen wird, aus dem einfachen Grund, weil sie es mag. Diese Jungs sind nett zu ihr und Wintour stimmt zu", enthüllt Fashion-Insiderin Lauren Sherman. Wintour soll auch dafür gesorgt haben, dass Bezos einen Smoking des italienischen Designer-Duos trägt.

Geheime Bauarbeiten auf Hochzeitsinsel

Auf San Giorgio Maggiore, wo die eigentliche Trauung stattfindet, laufen seit Wochen geheime Vorbereitungen. "Sie haben vor zwei Wochen Gerüste und andere Elemente auf der Amphitheater-Seite angelandet", berichtet ein lokaler Beobachter. Das von Foster + Partners renovierte Freiluft-Amphitheater aus weißem Vicenza-Stein bietet Platz für bis zu 1.500 Gäste und verfügt über eine Überdachung gegen neugierige Paparazzi-Drohnen.

Die Insel, die normalerweise G7-, G20- und UNESCO-Gipfel beherbergt, wird für drei Tage zur privaten Hochzeitskulisse umfunktioniert. Ein lokaler Insider bestätigt: "Es wird auch Feuerwerke geben."

Mehrtägige Feier der Extraklasse geplant

Jeff Bezos und Lauren Sánchez haben mehrtägige extravagante Feierlichkeiten ab dem 24. Juni organisiert, die Venedig temporär in den Ausnahmezustand versetzen. Die Hauptfeier ist nach derzeitigen Infos wohl für Samstagabend im Arsenal-Viertel vorgesehen, die eigentliche Trauung findet demnach auf der kleinen Klosterinsel San Giorgio Maggiore statt.

Für die 200 teils prominenten Gäste wurden keine Kosten gescheut: Rund 60 venezianische Wassertaxis sollen für die Hochzeitswoche reserviert worden sein, ebenso wie Hunderte der berühmten Gondeln. Bis zu 100 Privatjets werden erwartet, die Übernachtungen finden in den teuersten Hotels der Lagunenstadt statt. Insgesamt soll die Feier den Milliardär bis zu 30 Millionen Euro kosten, wie italienische Zeitungen berichten.