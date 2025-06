Jeff Bezos und Lauren Sánchez: Diesen Star vermisste die Braut

Am Tag der Trauung von Jeff Bezos und Lauren Sánchez wurde ein geladener Gast schmerzlich vermisst. Sánchez postete wenige Stunden vor dem Ringtausch, wer zu ihrem Leidwesen fehlte.

Venedig im Ausnahmezustand: In den letzten Tagen jetteten die bekanntesten Persönlichkeiten aus Entertainment, Sport und Wirtschaft nach Italien. Orlando Bloom (48) gondelte bereits durch die Lagunenstadt für die pompöse Hochzeit von Amazon-Milliardär Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55). Nur eine fehlte: Katy Perry (40).

Die Sängerin tourt aktuell durch Australien mit ihrer "Lifetimes"-Tour. Unter einer Reihe von Fotos, die Perry unter anderem mit einem Quokka oder beim Sightseeing in Down Under postet, kommentierte Sánchez wenige Stunden vor ihrer Trauung: "Wir vermissen dich, Katy." Sie postete dazu ein rotes Herz.

Glamouröser Ersatz in High Heels

Dafür konnte sich die Braut über die heute pünktlich zum Ringtausch angekommenen Gäste wie Sydney Sweeney (27) oder Kylie (27) und Kendall Jenner (29) freuen. Bereits angereist zur gestrigen Willkommensparty waren deren Schwestern Kim (44) und Khloé (40) sowie deren Mutter Kris Jenner (69), US-Talkmasterin Oprah Winfrey (71), Schauspieler Leonardo DiCaprio (50), Football-Star Tom Brady (47) Sänger Usher (46), Modedesigner Tommy Hilfiger (74), Talkshow-Legende Oprah Winfrey (71), Microsoft-Gründer Bill Gates (69) oder Donald Trumps Tochter Ivanka Trump (43).

Orlando Bloom dürfte seine angeblich nicht mehr Verlobte weniger vermissen. Er und Perry sollen ihre Verlobung gelöst haben. Gerüchte über eine Beziehungskrise gibt es schon länger. Am 26. Juni sagte eine Quelle, die aus dem Umfeld der beiden stammen soll, : "Katy und Orlando haben sich getrennt, aber in freundschaftlichem Einvernehmen." Der Insider behauptete außerdem, dass die Trennung nicht überraschend gekommen sei. Seit Monaten habe es Spannungen gegeben.

Die Sängerin sei zwar "bestürzt" über das Scheitern der Beziehung, aber sie sei "erleichtert, dass sie nicht noch eine Scheidung durchmachen muss, denn das war die schlimmste Zeit in ihrem Leben", so die angebliche Quelle weiter. Perry war von 2010 bis 2012 mit dem Comedian Russell Brand (50) verheiratet gewesen.