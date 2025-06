Jeff Bezos und Lauren Sánchez: Brautpaar ist in Venedig eingetroffen

Es ist angerichtet: Jetzt ist auch das Brautpaar Jeff Bezos und Lauren Sánchez am Mittwochnachmittag in Venedig angekommen. Den beiden steht in den nächsten Tagen eine Hochzeit der absoluten Luxus-Klasse bevor.

Jeff Bezos und Lauren Sánchez beim Einchecken in ihrem Hotel in Venedig.

Venedig im Ausnahmezustand! Die Vorbereitungen für die Luxus-Hochzeit des Jahres laufen aktuell in vollem Gange. Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) werden sich in den nächsten Tagen umsäumt von zahlreichen Superpromis das Ja-Wort geben - und natürlich gebührend feiern. Gerüchten zufolge ist die ganz große Party für Samstagabend anberaumt, erste Stars wie Ivanka Trump (43) wurden in der Lagunenstadt bereits gesichtet.

Am Mittwoch ist nun endlich auch das Brautpaar selbst in Venedig eingetroffen. Die beiden wurden von Fotografen abgelichtet, wie sie von einem Wassertaxi vor das Luxushotel Aman Venice in der Lagunenstadt geschippert wurden. Die beiden winkten dabei den wartenden Fotografen bereits vor dem Anlegen bester Laune zu und wirkten ausgelassen. Vor allem die Braut strahlte in die Kameras und schien voller Vorfreude auf die kommende Zeit zu sein.

Die letzten Tage verbrachten Bezos und Sánchez Medienberichten zufolge noch vor der kroatischen Küste, wo auch ihre Superjacht Korus vor Anker liegen soll. Am Montagabend wurden sie in dem Örtchen Osor gesichtet, wo sie im engsten Kreise ein Abendessen organisiert hatten.

Hochzeitswoche kostet Jeff Bezos rund 30 Millionen Euro

Der genaue Zeitplan der Hochzeitswoche ist der Öffentlichkeit bislang nicht bekannt. Am Donnerstag ist Medienberichten zufolge ein erstes Pre-Wedding-Dinner auf der abgeschiedenen Insel San Giovanni Evangelista geplant. Die Hauptfeier ist nach derzeitigen Informationen wohl für Samstagabend im Arsenal-Viertel von Venedig vorgesehen, die eigentliche Trauung findet wahrscheinlich auf der kleinen Klosterinsel San Giorgio Maggiore statt.

Für die 200 teils prominenten Gäste wurden keine Kosten und Mühen gescheut: Rund 60 venezianische Wassertaxis sollen für die Hochzeitswoche reserviert worden sein, ebenso wie Hunderte der berühmten Gondeln. Bis zu 100 Privatjets werden erwartet, die Übernachtungen finden in den teuersten Hotels der Lagunenstadt statt. Insgesamt soll die Feier den Milliardär bis zu 30 Millionen Euro kosten, wie italienische Zeitungen berichten.