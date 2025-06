Jeff Bezos Ehefrau postet stolz das erste Bild im Hochzeitskleid

Jeff Bezos' Ehefrau hat ihren ersten Post als Lauren Sánchez Bezos abgefeuert - es handelt sich um ein imposantes Hochzeitsfoto. Die Inspiration für ihr Kleid verriet sie bereits in der dazugehörigen "Vogue"-Coverstory.

Die pompöse Hochzeitssause von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und seiner Liebe Lauren Sánchez (55) in Venedig hat am 27. Juni ihren Höhepunkt gefunden. Vor versammelter Welt-Prominenz gaben sich die beiden auf der Insel San Giorgio Maggiore am Freitagabend das Jawort. Nur etwas später postete die stolze Braut - und zwar bereits als Lauren Sánchez Bezos.

Zu sehen ist das frisch vermählte Ehepaar, das freudestrahlend von den anwesenden Gästen mit Applaus bedacht wird. Dazu postete sie lediglich das Hochzeitsdatum: 27.06.2025. Bei ihrem Hochzeitskleid handelt es sich um eine Robe von Dolce & Gabbana mit Korsetttaille, Turtleneck-Kragen und Knöpfe vom Hals bis zum Boden, das in einem Rock im Meerjungfrauenstil gipfelt. Dazu kombinierte sie Dolce & Gabbana Alta Gioielleria Miracolo Ohrringe mit vier Diamanten, die aus einem einzigen Stein geschnitten und in Weißgold eingesetzt wurden.

Das war ihre Inspiration

wurde quasi gleichzeitig mit der Eheschließung eine Coverstory veröffentlicht, in der die Braut über ihre Inspiration für das Kleid spricht. Sie habe damit auf einen ähnlichen Look setzen wollen, wie einst Sophia Loren im 1958 erschienenen Film "Hausboot", in dem sie Cary Grant ehelicht.

"Ich habe Bilder von Bräuten aus den 1950er-Jahren recherchiert. Da sah ich Sophia Loren mit ihren Händen in Gebetshaltung und ihrem hohen Spitzenkleid bis zum Hals. Da dachte ich: 'Das ist es. Das ist das Kleid.'" Es stelle wohl "eine Abkehr von dem dar, was die Leute erwarten", mutmaßte sie in der Titelstory. "Aber es repräsentiert mich voll und ganz."

Ursprünglich hatte das Paar geplant, die Hochzeitszeremonie am Samstag, dem 28. Juni, in der Scuola Grande della Misericordia abzuhalten. Aufgrund von Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit anhaltenden lokalen Protesten rund um die Hochzeit wurde jedoch kurzfristig der Veranstaltungsort gewechselt.

kostete das dreitägige Hochzeitswochenende des Paares, das von George und Amal Clooneys Hochzeitsplanern organisiert wurde, schätzungsweise 50 Millionen Dollar.