Jeff Bezos' Blue Origin fliegt US-Moderator Michael Strahan ins All

Ein weiterer Kurz-Ausflug in den Weltraum stand an: Dieses Mal durfte US-Moderator Michael Strahan mit Jeff Bezos' Raumfahrtunternehmen eine Mission absolvieren.

Michael Strahan (50), "Good Morning America"-Moderator und ehemaliger American-Football-Spieler hat einen rund zehnminütigen Ausflug ins All absolviert. bestätigte Jeff Bezos' (57) Raumfahrtunternehmen Blue Origin an diesem Samstag (11. Dezember) in Van Horn in Texas. Zu den insgesamt sechs Passagieren zählte auch Laura Shepard Churchley, Tochter des 1961 als Nasa-Astronauten ins All geflogenen Alan Shepard (1923-1998).

Ein Schauspieler flog ebenfalls ins All

Es war der dritte Touristenflug an die Grenze des Weltalls für Blue Origin. William Shatner (90) hatte sich ebenfalls als Star-Gast den Traum vom Flug ins All bei der zweiten Mission erfüllt. Der Captain-Kirk-Darsteller aus "Raumschiff Enterprise" reiste am 13. Oktober 2021 ins Weltall - als ältester Mensch überhaupt. Amazon Prime Video hat den Ausflug in den Weltraum mit der Kamera festgehalten. Die Doku "Shatner in Space" startet am 15. Dezember dieses Jahres bei Amazon - allerdings nur in Nordamerika, Großbritannien, Australien und Neuseeland. In anderen Gebieten soll das Special dann Anfang 2022 zu sehen sein.