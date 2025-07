"Jeder Tag wie im Paradies": Dennis Quaid schwebt auf Wolke sieben

Dennis Quaid ist seit 2020 mit Laura Savoie verheiratet - und noch immer ganz verliebt. Die Beziehung zu seiner 39 Jahre jüngeren Frau beschreibt der Schauspieler als echtes Glück. "Mit ihr fühlt sich jeder Tag wie im Paradies an."

Schauspieler Dennis Quaid (71) beschreibt seine Ehe mit Laura Savoie (32) als sein größtes Glück. "Mit ihr ist jeder Tag wie im Paradies. Ganz ehrlich", "Es ist die engste Beziehung, die ich je zu jemandem hatte." Er wisse nicht, weshalb es so lange dauerte, aber er sei froh, dass Gott sie schließlich zusammengebracht habe.

Altersunterschied spielt für beide keine Rolle

Der Schauspieler und seine 39 Jahre jüngere Partnerin lernten sich 2019 bei einem Business-Event kennen. Ein gemeinsamer Freund stellte sie einander vor. "Es war Liebe auf den ersten Blick", verriet Quaid später. "Ich liebe einfach, was für ein Mensch sie ist. Ihren Charakter, ihre Intelligenz und natürlich ihre Schönheit. Und ihre Sicht auf die Welt."

Der große Altersunterschied ist für das Ehepaar kein Thema. "Es sind rund 30 Jahre zwischen uns, aber die merken wir ganz einfach nicht", betonte er 2020 in der "Today Show". "Ich habe nicht bewusst nach einem großen Altersunterschied oder jemandem gesucht, der viel jünger ist als ich", sagte er zudem dem "Guardian". "Man hat keine Kontrolle darüber, in wen man sich verliebt", so Quaid. Er sei sich sicher, nun die richtige Frau fürs Leben gefunden zu haben.

Heimliche Hochzeit in Kalifornien

Weniger als ein Jahr nach ihrem ersten Treffen verlobten sich der Schauspieler und seine Partnerin. Im April 2020 wollten sie auf Hawaii heiraten, doch die Corona-Pandemie durchkreuzte ihre Pläne. Im Juni feierten sie dann eine heimliche und intime Hochzeit in Santa Barbara, Kalifornien. Nur ihr Pastor teilte den besonderen Moment mit ihnen.

Für Dennis Quaid ist es bereits die vierte Ehe. In den 1980er-Jahren war er rund fünf Jahre mit Schauspielerin P.J. Soles (75) verheiratet. Von 1991 bis 2001 bildete er mit "Harry und Sally"-Star Meg Ryan (63) ein Hollywood-Traumpaar - aus dieser Ehe stammt Sohn Jack (33). 2004 heiratete Quaid Immobilienmaklerin Kimberly Buffington (53), die Trennung folgte 2018. Gemeinsam haben sie die Zwillinge Thomas und Zoe (17).