"Jeder Tag sollte ein Fest sein": Michelle Yeoh verrät Ehegeheimnis

Die Liebes-Geschichte von Schauspielerin Michelle Yeah und dem ehemaligen Formel-1-Teamchef Jean Todt ist durchaus ungewöhnlich. Nach rascher Verlobung ließen sie sich bis zur Hochzeit fast 20 Jahre Zeit. Für ihre inzwischen zweijährige Ehe haben sie ein besonderes Rezept.

Michelle Yeoh (63) hat über das Geheimnis ihrer Ehe mit Jean Todt (79) gesprochen. Das Paar heiratete im Juli 2023 nach einer 19-jährigen Verlobungszeit.

Sie lobt seine verständnisvolle und romantische Art

Die Oscarpreisträgerin und der ehemalige Ferrari-CEO feierten am 27. Juli ihren zweiten Hochzeitstag. Das Paar lernte sich im Juni 2004 in Shanghai kennen und verlobte sich bereits einen Monat später. Bis zur Eheschließung ließen sich die beiden dann aber jede Menge Zeit. "Wir sind seit 21 Jahren zusammen und seit zwei Jahren verheiratet", fasste Michelle Yeoh zusammen. "Wir sagen immer: 'Jeder Tag sollte ein Fest sein.' Warum warten wir auf einen besonderen Tag?"

Zudem sei sie "so glücklich", dass er sie stets unterstützt und kein Problem damit hat, dass sie viel unterwegs ist. "Ich liebe meine Arbeit. Das ist meine Leidenschaft. Er dreht sich nie um und sagt, du verbringst viel Zeit ohne mich, was bei mir manchmal vorkommt, aber er ist sehr verständnisvoll."

Hochzeit in Genf nach 6.992 Tagen

Sie bezeichnete ihn auch als "Romantiker" und fügte hinzu: "Er zählt nicht nach Jahren. Er sagt mir, wir seien seit 7.000 Tagen zusammen. Und wenn ich ihn wirklich darum bitte, gibt er mir auch Stunden und Minuten." Die Verwendung von Zahlen zur Kennzeichnung ihrer Liebeszeitlinie ist durchaus passend, da in ihrem Hochzeitsprogramm auch genau angegeben war, wie lange sie verlobt waren, bevor sie den Bund fürs Leben schlossen. "Heute, nach 6.992 Tagen, am 27. Juli 2023 in Genf, umgeben von liebevollen Familien und Freunden, sind wir so glücklich, diesen besonderen Moment gemeinsam zu feiern", hieß es.