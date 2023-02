Jawort in Las Vegas: Rod Stewarts Sohn Sean hat geheiratet

Sean Stewart, ältester Sohn von Rock-Legende Rod Stewart, hat geheiratet. In Las Vegas gab er seiner Freundin Jody Weintraub das Jawort.

Rock-Legende Rod Stewart (78) freut sich über die Hochzeit seines ältesten Sohnes: Sean Stewart (42) hat in Las Vegas seiner Freundin Jody Weintraub (42) das Jawort gegeben. während eines Dinners am Valentinstag. Noch am gleichen Abend beantragte das Paar die Heiratslizenz und ließ sich in der Little Church of the West trauen.

Rod Stewart war "so glücklich"

Der 42-Jährige und seine Frau, die bei der Hochzeit auch den Namen Stewart annahm, kennen sich seit der High School. "People" zitiert einen Insider: "Sie sind beide absolute Familienmenschen." Sean Stewart habe noch kurz vor der Hochzeit seine Mutter Alana angerufen und auch Vater Rod Stewart informiert: "Sein Vater war so glücklich über die Nachricht."

Bei der Trauung habe der Bräutigam Jeans und einen Pullover von Yves Saint Laurent getragen, die Braut einen schwarzen Cashmere-Jumpsuit, so der Insider weiter. "Sie sind direkt danach wieder ins Hotel gegangen. Es war ein bisschen so: 'Heilige Sch..., wir haben geheiratet!' Aber sie waren so glücklich und haben es nicht bereut. Ihre Beziehung ist stabil."