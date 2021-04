Jason Segel und Alexis Mixter haben sich getrennt

Nach acht Jahren Beziehung ist nun Schluss: Schauspieler Jason Segel und Künstlerin Alexis Mixter haben sich im Guten getrennt.

Der "How I Met Your Mother"-Star Jason Segel (41) ist nicht mehr vergeben. Seine Lanzeitfreundin, die Fotografin und Künstlerin Alexis Mixter (42), . Zu einem Foto der beiden schrieb sie: "Das ist ein Bild von zwei besten Freunden." Man habe viel miteinander erlebt und gegenseitig die Seele zum Besseren verändert, das Ende der Beziehung sei aber gekommen. Die Entscheidung, sich zu trennen, habe man bereits vor einiger Zeit getroffen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Ihre Gefühle seien nur solche der Liebe und Dankbarkeit dafür, dass dieser Mann in ihr Leben trat. Segel sei die Person, die alle ihre Lieblingswitze mit ihr teile und die sehe, wer sie wirklich sei. Auch Segel selbst sprach sie direkt an: "Ich werde nie aufhören, dich bedingungslos zu lieben." Segel und Mixter waren rund acht Jahre lang ein Paar. In der Vergangenheit versuchten sie ihr Privatleben möglichst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. 2016 schritten sie zum ersten Mal gemeinsam über einen roten Teppich.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert