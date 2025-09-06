Jason Biggs: Kommt bald doch noch "American Pie 5"?

Schon länger soll ein fünfter Teil von "American Pie" im Gespräch sein. Hauptdarsteller Jason Biggs weckt in einem neuen Interview Hoffnungen, dass die Kultreihe wirklich noch weitergeht. Er und viele andere Kollegen würden das "gerne tun".

"American Pie"-Star Jason Biggs (47) hofft immer noch darauf, dass es einen fünften Teil der Kult-Filmreihe geben wird. "Ich würde es gerne tun", betonte er im Interview .

"Nostalgie ist gerade groß im Kommen"

Jason Biggs erzählte, dass die Frage nach einer Fortsetzung "knifflig" sei. "Ich habe verschiedene Gründe für die Verzögerung gehört, und der realistischste davon ist, dass man einfach eine Menge Leute mit ins Boot holen muss. Auch hinter den Kulissen. Vor allem hinter den Kulissen." Doch der Schauspieler unterstrich, dass ihm das Projekt Spaß bereiten würde. "Ich würde es gerne tun. Ich weiß, dass viele von uns das gerne tun würden." Es gehe jedoch auch darum, "die richtige Geschichte zu finden".

Offenbar ist bereits seit Längerem eine Fortsetzung im Gespräch. Im November 2024 hatte Co-Star Thomas Ian Nicholas (45) auf der Rhode Island Comic Con verraten, dass bereits "für den Sommer 2021" über "American Pie 5" verhandelt worden sei, die Verantwortlichen sich aber nicht einigen konnten. Tara Reid (49) sagte daraufhin, sie habe gehört, "was sie ins Drehbuch geschrieben haben". Das sei "wirklich lustig".

Jeder habe so seine eigenen Ideen - er eingeschlossen, betonte nun Jason Biggs. Grundsätzlich sieht der Schauspieler jetzt wohl aber den richtigen Zeitpunkt für einen fünften Teil des einstigen Teenie-Films. "Nostalgie ist gerade groß im Kommen."

"American Pie" ist für ihn "etwas ganz Besonderes und Einzigartiges"

Einen kleinen, nostalgischen "American Pie"-Rückblick gab es erst kürzlich, als Biggs und seine Frau Jenny Mollen (46) die früheren Kollegen Alyson Hannigan (51), Mena Suvari (46), Chris Klein (46) und Shannon Elizabeth (51) im Rahmen der TBS-Show "Dinner and a Movie" versammelten, um den Debütfilm der Franchise noch einmal zu sehen. "Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass diese American Pie-Filmreihe, und insbesondere der erste Film, der Erfolg dieses Films, etwas ganz Besonderes und Einzigartiges ist", bilanzierte Biggs in dem "People"-Interview. "Wir sind die Einzigen, die das haben. In diesem Sinne sind wir eine Familie, und es ist, als ob wir im selben Haushalt aufwachsen würden, als Bruder und Schwester. Wir sind die Einzigen, die darüber sprechen können, wie es war, mit ihren Eltern in diesem Haus aufzuwachsen."

"American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen" feierte 1999 Premiere. Der Streifen über vier Highschool-Freunde auf der Suche nach sexuellen Erfahrungen erreichte Kultstatus. Es folgten drei weitere Fortsetzungen, von denen die letzte, "American Reunion" im Jahr 2012 herauskam. Es gab auch eine Spin-off-Filmreihe, die direkt auf Video verfügbar war: "American Pie Presents" bestand aus fünf Filmen, die zwischen 2005 und 2020 veröffentlicht wurden.