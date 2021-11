Jasmin Tawil privat: Hat sie nach der Trennung von Kadeem einen neuen Freund?

Eigentlich hatte Jasmin Tawil Deutschland und der Fernseh-Branche den Rücken gekehrt. Doch nach "Promi Big Brother" 2020 ist sie jetzt auch in der RTL-Show "Unbreakable" zu sehen. Wie steht es um ihr Privatleben und hat sie einen neuen Freund?

Jasmin Tawils Auftritt in der Reality-Show "Promi Big Brother" 2020 wurde von vielen Zuschauern mit Spannung erwartet. Nachdem sie 2019 für mehrere Monate komplett von der Bildfläche verschwunden war, trat sie vergangenes Jahr in der Trash-Show auf. Auch 2021 ist sie wieder im deutschen TV zu sehen und ist Teil der RTL-Sendung "Unbreakable - Wir machen Dich stark!".

Jasmin Tawil: Mit GZSZ kam der Durchbruch

Als Sängerin und Moderatorin für den Musiksender VIVA sammelte Jasmin Tawil bereits früh Erfahrung im Showgeschäft. 2005 schaffte sie mit ihrer Rolle als "Franziska Reuter" in der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" den Durchbruch.

Nach ihrem Ausstieg 2008 arbeitete sie hauptsächlich als Musikerin und Moderatorin.

Jasmin Tawil: Depression und Obdachlosigkeit

Jasmin Tawil war 13 Jahre lang mit dem Musiker Adel Tawil liiert, davon drei Jahre verheiratet. Sie spielte in zahlreichen Musikvideos der Band "Ich + Ich" mit und schrieb an dem Song "Dunkelheit" mit. 2014 zerbrach die Beziehung mit dem Sänger.

Nach der Trennung stürzte die 38-Jährige in ein tiefes Loch. Sie litt lange Zeit unter Depressionen, wanderte in die USA aus und war sogar obdachlos. 2019 verschwand sie für einige Zeit komplett von der Bildfläche, weder Freunde noch Familie wussten von ihrem Aufenthaltsort.

Ende 2019 meldete Jasmin sich wieder mit einer überraschenden Neuigkeit: Sie hatte ihren Sohn Ocean zur Welt gebracht. Mit Kadeem, dem Vater ihres Sohnes, war Jasmin kurzzeitig zusammen, ist aber inzwischen wieder von ihm getrennt.

Wie ist das Verhältnis zu Ex-Mann Adel Tawil?

Ihrem Ex-Mann Adel Tawil hat Jasmin inzwischen verziehen. Anfang 2020 erklärte sie im Gespräch mit RTL: "Ich werde Adel immer lieben. Ich kenne Adel seitdem ich 15 bin. Wir sind wirklich seelenverwandt. [...] Ich habe ihm heute verziehen, so gut es geht, aber so wirklich vergessen kann ich viele Dinge nicht, weil sie mich schwerwiegend geprägt haben."

Hat Jasmin Tawil einen neuen Freund?

Auch wenn Jasmin Tawil nach wie vor Gefühle für Ex-Mann Adel hegt, hat sie inzwischen ihr privates Glück wieder gefunden. Mit ihrem neuen Freund scheint sie sehr glücklich zu sein, wie sie im November 2021 im Gespräch mit "spot on news" erzählte: "Mein Mann ist ein wunderbarer Ersatz-Papa für Ocean! Er kümmert sich rührend um ihn, er hat auch selbst drei Kinder und weiß genau wie es ist Papa zu sein und für eine Mutter da zu sein. Er ist total familienorientiert und ich kann mich wirklich glücklich schätzen!

Wo lebt Jasmin Tawil und wird sie wieder nach Deutschland zurückkehren?

Nach ihrer Zeit auf Hawaii und ihrer kurzzeitigen Rückkehr nach Deutschland lebt die ehemalige Schauspielerin heute auf Costa Rica. Ein Leben in Deutschland könne sie sich zwar wieder vorstellen, aber aktuell will sie nicht wieder zurückkommen. "In Costa Rica ist das Leben ganz anders und auch weitaus günstiger. (lacht) Wenn ich die Chance habe, wirklich an meiner Karriere in Deutschland zu arbeiten, werde ich auf jeden Fall zurückkehren!"