Jared Padalecki ist auf dem Weg der Besserung.

Erst am Sonntag ist bekanntgeworden, dass Jared Padalecki einen schweren Autounfall hatte, den er nur mit Glück überlebte. Auf Instagram bedankte sich Padalecki nun für die Unterstützung der Fans und kündigte an, schon bald wieder zur Arbeit zurückzukehren.

Jared Padalecki (39) ist nach seinem schweren Autounfall auf dem Weg der Besserung. gab er seinen Fans ein Update zum Gesundheitszustand und bedankte sich. Demnach hofft der Schauspieler, noch diese Woche wieder arbeiten zu können.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

So schreibt er zu einem Foto von sich und seiner Tochter: "Hallo an alle! Ich möchte allen für die viele Liebe danken", so Padalecki. "Ich bin definitiv auf dem Weg der Besserung und hoffe, später in dieser Woche zum Filmen zurückkehren zu können. Ich bin so glücklich, die beste Pflege gehabt zu haben und von Menschen umgeben zu sein, die mich lieben. So dankbar für alle."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Glück, dass er noch lebt"

Sein "Supernatural"-Co-Star Jensen Ackles (44) hatte vergangenem Sonntag bei einem Fan-Event in New Jersey von dem schweren Autounfall berichtet. "Er ist nicht gefahren. Er saß auf dem Beifahrersitz und hat Glück, dass er noch lebt", so Ackles. Der Airbag habe ihn aufgefangen. Padalecki fühle sich wie nach zwölf Runden mit Boxer Mike Tyson (55). "Aber es geht ihm gut, und er ist schon auf den Beinen", sagte Ackles weiter. "Aber ja, es war ein wirklich, wirklich schlimmer Autounfall."