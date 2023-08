Jared Leto als Karl Lagerfeld im Biopic? Das wünschte sich der Modezar

Karl Lagerfeld und Jared Leto haben zu Lebzeiten des Designers schon über die Möglichkeit gesprochen, dass der Schauspieler den Modezar eines Tages verkörpern könnte. Was Lagerfeld davon hielt, verriet Leto nun in einem Interview.

Jared Leto wird Karl Lagerfeld in einem Biopic darstellen.

Hollywood-Star Jared Leto (51) hat für seine Rolle als Karl Lagerfeld (1933-2019) in dem von ihm mit-produzierten, kommenden Biopic sogar den Segen des Modezars persönlich erhalten.

sprach Leto über sein Verhältnis zu Lagerfeld, den er als "faszinierende Persönlichkeit" beschrieb: "Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich ihn das erste Mal traf. Es gab in dem Moment gleich eine Verbindung zwischen uns, wir haben uns gut verstanden."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Karl Lagerfeld: "Nur du wirst es schaffen"

Sogar über die Möglichkeit, dass der Schauspieler den Designer einmal spielen könnte, haben die beiden gesprochen. "Während unserer Freundschaft sagte ich ihm mal: 'Weißt du Karl, eines Tages werde ich dich in einem Kinofilm darstellen.'" Lagerfelds Antwort: "Nur du wirst es schaffen, mich darzustellen Darling. Nur du", erinnerte sich Leto jetzt. "Das war sehr süß von ihm."

Weiter sagte Jared Leto, dass die Arbeiten zum Drehbuch bereits begonnen hätten und alle Beteiligten "sehr enthusiastisch" seien.

Karl Lagerfeld bei der Met Gala gewürdigt

In dem Interview sprach Leto auch über seinen Auftritt als Lagerfelds Katze Choupette bei der Met Gala im Mai in New York. "Ich wollte die Leute zum Lachen bringen. Vor allem wollte ich etwas machen, das Karl zum Lachen gebracht hätte, wenn er selbst noch hätte dort sein können."

Karl Lagerfelds erste Entwürfe kamen in den 1950er Jahren auf den Markt. Seine letzte Kollektion - nach fast sieben Jahrzehnten Karriere - erschien 2019. Die Met-Ausstellung zeigte etwa 150 Kleidungsstücke und Skizzen aus Lagerfelds Zeit als Kreativdirektor bei mehreren bedeutenden Labels, darunter Chloé, Fendi und Chanel sowie sein Label Karl Lagerfeld.