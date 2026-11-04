Janosch in Niederbayern: Diese Begegnungen vergisst Brigitte Zettl nie

Die niederbayerische Galeristin Brigitte Zettl erzählt über ihre Begegnungen mit dem Künstler Janosch, der am 4. November 2026 gestorben ist.

Und dann saß Janosch, der berühmte Zeichner (Wahlheimat: Teneriffa), plötzlich in dem großen Garten im niederbayerischen Oberlindhart. Brigitte Zettl hatte den damals schon fast 90-Jährigen einfach in ihre Galerie eingeladen – und Janosch sagte zu. Zweimal war er in Niederbayern. In diesem März organisierte Brigitte Zettl eine Ausstellung zum 95. Geburtstag des Künstlers, zu der er aber selbst nicht mehr kommen konnte.

AZ: Frau Zettl, Sie haben Janosch auch auf Teneriffa besucht. Wie lebte er dort?

BRIGITTE ZETTL: Zweimal war ich dort, das muss nach 2015 gewesen sein, und es war jedes Mal ein Erlebnis. Er hatte sich da so ein abgelegenes Künstlerrefugium auf einem Berg eingerichtet. Ein großes Anwesen mit einem riesigen Garten. Und er lebte in diesem großen, typisch spanischen Gebäude mit einem Patio, einem Innenhof. Nach außen war das Grundstück durch eine Mauer abgeschlossen, weil er sonst ständig Besuch bekommen hätte, und das ist nicht so seins.

"Er war ein bisschen verschroben"

Wie sah die Einrichtung aus?

Das Atelier sieht aus, wie man sich ein Atelier vorstellt, voller Farben und Papier. Aber seine Wohnräume waren sehr, sehr spartanisch eingerichtet - fast so wie das Haus bei Tiger und Bär. Da lebte er glücklich und zufrieden.

Der Zeichner und Erzähler Janosch sitzt in einem nachgebildeten Kinderzimmer. (Archivbild) © Jörg Carstensen (dpa)

Wie haben Sie Janosch als Mensch erlebt?

Ein bisschen verschroben und sehr, sehr sympathisch und nett. Er erschien mir als sehr liebenswerter Mensch, der Menschen mag, der sich aber bei seiner Berühmtheit zurückziehen musste. Er lebt für seine Kunst. Ganz viel Autobiografisches findet sich ja in seinen Wondrak-Geschichten. Dieser Wondrak, das ist ja er.

Hat jemand, der so abgeschieden lebt wie Janosch, für seine Besucher ein Gästezimmer im Haus?

Nein, nein, ich habe im Hotel geschlafen. Es war für mich eine Riesenehre, dass ich ihn besuchen durfte. In der großen Mauer öffnet sich dann für angemeldete Besucher eine ganz kleine Tür in den Innenhof. Da steht dann unter anderem ein Käfig mit einem geschnitzten Vogel und ein paar Sachen, die ihm so gefallen.

Wie kam dann der Kontakt zu ihm persönlich zustande?

Er war ja nie lange in Deutschland. Aber seine Agentur ist hier. Bei der habe ich vorgesprochen und gesagt: Wenn Janosch in Deutschland mal eine Ausstellung macht, möchte ich mich dafür bewerben. Ich habe gesagt, ich bin der größte Janosch-Fan. Und dann hat Janosch mich über die Agentur gefragt, wieso er denn nach Oberlindhart kommen soll. Er hat ja das Buch "Das Apfelbäumchen" geschrieben. Also habe ich die Apfelbäume in meinem Garten fotografiert und ihm geschickt. Da hat er sofort geantwortet, ja, wenn das so ist, dann kommt er! Und dann war er das erste Mal da, war ganz begeistert und hat mir versprochen: Wenn ich einen Zirkuswagen habe, in dem ich seine erotischen Bilder aufhängen kann, dann kommt er nächstes Jahr wieder. Und das hat er gehalten! Es war eine tolle Atmosphäre. Die Leute hingen an seinen Lippen, haben Bilder gekauft und signieren lassen.

"Eine kleine Liebesbeziehung zu Janosch"

Mir kam Janosch lange Zeit wie ein Mythos vor, fast wie eine seiner Figuren, weil er selbst ja praktisch nie irgendwo in den Medien auftauchte.

Ja, das mag er gar nicht. Er hat sich ja in seinem Leben immer wieder zurückgezogen, manchmal jahrelang. Öffentliche Auftritte sind nicht sein Ding – umso schöner, wenn man dann mit ihm im Garten sitzt. Das werde ich nie vergessen.

Wie schreibt Janosch eigentlich – mit der Hand oder per Mail?

Er schreibt E-Mails. Und er schreibt immer so ganz, ganz liebe Sachen, wenn er einen mag. Wenn er einen nicht mag, dann kann er auch anders.

Er hat ja auch mal eine Zeit lang in Greifenberg am Ammersee gelebt.

Da habe ich eine nette Geschichte. Als Janosch zum ersten Mal bei mir war, da hat sich eine Dame angekündigt, die sagte, sie würde gerne zu mir kommen – sie habe nämlich in der Ammersee-Zeit mal eine kleine Liebesbeziehung zu Janosch gehabt. Sie war damals eine junge Frau, Janosch ein noch fast junger Mann. Und dann steht also die ältere Dame in meinem Wohnzimmer mit einem kleinen Kuchen und mit einem Buch, das Janosch ihr einst mit einer Widmung geschenkt hatte. Er schaut, sie schaut – er wusste ja nicht, dass sie kommt. Und sie haben sich beide sofort wiedererkannt. Also, das war wirklich rührend.