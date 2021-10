Jannik Schümann: Erster öffentlicher Auftritt mit seinem Freund

"Sisi"-Star Jannik Schümann hat seinen ersten öffentlichen Auftritt mit Freund Felix Kruck gefeiert. Die beiden liefen zusammen in Cannes über den roten Teppich.

Felix Kruck (l.) und "Sisi"-Hauptdarsteller Jannik Schümann auf dem "pinken Teppich" in Cannes.

Jannik Schümann (29) erschien in Cannes in Begleitung seines Freundes Felix Kruck. Es ist der erste gemeinsame öffentliche Auftritt des Paares. In der südfranzösischen Stadt fand die Weltpremiere der sechsteiligen TVNow-Event-Serie "Sisi" statt.

: "Ich konnte mir keinen besseren Ort für den ersten gemeinsamen, öffentlichen Auftritt mit Felix vorstellen!" Ende Dezember hatte er auf Instagram erstmals sein Liebesglück öffentlich gemacht.

Darum geht's in "Sisi"

Der Schauspieler ist in "Sisi" als Kaiser Franz zu sehen. Seine Frau, Kaiserin Sisi, wird von Newcomerin Dominique Devenport (geb. 1996) verkörpert. Désirée Nosbusch (56, "Bad Banks") ist als Erzherzogin Sophie dabei.

Im Mittelpunkt der Serie steht "die Liebesgeschichte von zwei jungen Menschen zwischen persönlichem Verlangen und politischen Zwängen, zwischen Macht und Verletzlichkeit", wie der Streamingdienst TVNow ankündigte. Die Ausstrahlung ist für Ende 2021 geplant. Eine zweite Staffel ist bereits bestätigt.