Janin Ullmann: Das ist ihr größter Luxus im Urlaub

Janin Ullmann freut sich auf eine "kleine Pause" im Sommer und verrät ihre Styling-Tipps für die heißen Tage. Die Moderatorin verbrachte gerade einige Tage auf Korfu.

Endlich wieder Sommer, Strand und Meer! Auch Janin Ullmann (41) kommt aus dem Strahlen nicht mehr heraus. Die Moderatorin verbrachte ein paar Tage auf der griechischen Insel Korfu. "Am Meer zu sein, macht mich einfach glücklich", schwärmt die 41-Jährige. Welche Pläne sie für den Sommer noch hat und was ihr perfekter Styling-Tipp für die heißen Tage ist, verrät Ullmann im Interview.

Wie sehr genießen Sie es, endlich wieder am Meer zu sein und Sonne zu tanken?

Janin Ullmann: Ich genieße es 10 von 10 - 11 von 10 vielleicht sogar, weil ich in letzter Zeit gar nicht so oft am Meer war. Ich lebe ja in Hamburg und selbst da versuche ich eigentlich ein- bis zweimal im Jahr mal an die Nord- oder Ostsee zu fahren. Am Meer zu sein, macht mich einfach glücklich und ich bin dann immer so bei mir. Wasser strahlt eine unglaubliche Ruhe aus, das finde ich sehr schön.

Was darf im Urlaub auf keinen Fall fehlen?

Ullmann: Also gute Gesellschaft darf auf gar keinen Fall fehlen und gutes Essen. Ich mache regelmäßig mit meinen Freunden Urlaub und ich glaube dieses Gemeinsame, also gemeinsam Dinge zu erleben und eine schöne Zeit miteinander zu haben, was einen dann ja auch wieder noch ein bisschen mehr miteinander verbindet, ist für mich der größte Luxus. Momente mit Menschen zu teilen, die mir wichtig sind, ist für mich das allerschönste im Urlaub.

Welche Pläne haben Sie sich für den Sommer bereits gemacht?

Ullmann: Nach Korfu ins wunderschöne Domes Miramare zu reisen, was ich gerade gemacht habe. Und tatsächlich eine kleine Pause zu machen, weil ich einfach sehr viel in den letzten drei Jahren gearbeitet habe - schönerweise! Ich bin sehr dankbar für all die tollen Jobs und Dinge, die ich erleben darf und freue mich jetzt auf eine kleine Pause. Bisher gelingt mir das Abschalten auch ganz gut.

Welche Outfits tragen Sie im Sommer am liebsten?

Ullmann: Vieles, was nicht direkt auf der Haut liegt. Am liebsten leichte, längere Kleider, die auch ein bisschen wehen. Und auf jeden Fall flache Schuhe und Sonnenbrillen. Ich liebe Sonnenbrillen und habe auch eine eigene Sonnenbrillenkollektion kreiert, daher ist das für mich ein absolutes Must-have.

Was sind Ihre Styling-Tipps für die heißen Tage?

Ullmann: Ich bin ein großer Fan von weißen Oversized-Hemden, die man lässig über fast jeden Look ziehen kann. Und neben Weiß finde ich knallige, leuchtende Farben toll, wie Pink, Grün und Gelb.

Wie viele Bikinis haben Sie im Schrank?

Ullmann: Ich habe mir gerade zwei neue gekauft. Insgesamt habe ich wahrscheinlich circa sieben, oder acht. Auch manche, die schon ganz alt sind, bei denen ich gar nicht weiß, ob sie mir überhaupt noch passen (lacht). Ich finde, einen perfekten Bikini zu finden, ist wie eine Jeans zu finden: ein Ding der Unmöglichkeit! Daher habe ich jetzt einfach ein Modell gefunden, das mir gut gefallen hat und es direkt in zwei verschiedenen Farben gekauft.

Viele starten jetzt Ihre Mission Bikini-Figur: Wie halten Sie sich fit?

Ullmann: Ich war Anfang des Jahres in Melbourne bei den Australian Open, seitdem bin ich komplett dem Tennis verfallen und habe vor Kurzem selbst angefangen zu spielen. Wäre ich nicht als Kind in einem Plattenbau aufgewachsen, hätte ich ganz sicher richtig viel Liebe und Ehrgeiz in Tennis gesteckt, weil es so ein toller Sport ist. Das Beste ist, dass ich dabei gar nicht merke, dass ich Sport mache, weil es so viel Spaß macht. Dadurch überliste ich meinen inneren Schweinehund mal so richtig.

Was sind Ihre besten Workout-Tipps?

Ullmann: Mein bester Workout-Tipp ist, dass man sich, so wie ich jetzt mit dem Tennis, etwas sucht, was einem wirklich viel Spaß macht und es mit jemandem gemeinsam macht. Ich finde, dann ist die Chance größer, dass man dran bleibt.

Sündigen Sie auch ab und zu? Welcher Kalorienbombe können Sie nicht widerstehen?

Ullmann: Allem Süßen! Ich liebe alles, was süß ist und laktosefrei! (lacht) Ich bin kein großer Fan von salzigen Snacks - mit Chips kann man mich jagen, aber alles was Schokolade ist, alles mit Zucker leider, finde ich einfach fantastisch.