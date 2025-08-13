Janik Kontalis: Yeliz Kocs Ex kandidiert als Oberbürgermeister

Jannik Kontalis, Yeliz Kocs Ex-Freund und Realitystar, kandidiert für das Amt des Oberbürgermeisters von Mönchengladbach. In seinem Programm verspricht er unter anderem faire Dönerpreise und kostenlose öffentliche Verkehrsmittel an Samstagen.

Jannik Kontalis (29), Ex-Freund von Yeliz Koc (31) und bekannt als Reality-TV-Star, hat den nächsten Schritt in seiner Karriere geplant: Er tritt als parteiloser Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters in seiner Heimatstadt Mönchengladbach an - gegen insgesamt acht andere Mitbewerber, darunter auch Amtsinhaber Felix Heinrichs (36). Nun hat er sein Wahlprogramm veröffentlicht.

Jannik Kontalis veröffentlicht Wahlprogramm

Demnach verspricht Kontalis kostenlose öffentliche Verkehrsmittel an Samstagen. "Der Samstag gehört dir. Auf in die Stadt und das Wochenende genießen", . Zudem fordert er "mehr Attraktivität für Frauen", also "mehr Angebote, Freizeitmöglichkeiten und Rückzugsorte", die "auf die Bedürfnisse von Frauen" abgestimmt sind. Wie genau das umgesetzt werden soll, erklärt Kontalis nicht.

Weitere Punkte seines Programms: Leerstand in der Innenstadt bekämpfen und Baustellen regulieren. Außerdem verspricht er: "Ich setze mich für deinen Lieblingskiosk ein. Klar geregelt und endlich wieder erlaubt." Auch für "Döner für alle" setzt er sich ein und fordert faire Preise durch "freiwillige Vereinbarungen mit Imbissbetreibern". Außerdem will Kontalis die "nervigen 30er-Zonen" auf ihre Rechtmäßigkeit prüfen und gegebenenfalls anpassen.

"Ich bin kein Politiker. Ich bin ein Mensch."

Der Plan, Oberbürgermeister zu werden, unterscheidet sich deutlich von Kontalis' bisherigem Karriereweg. "Ich bin kein Politiker. Ich bin ein Mensch", betont er. Der 29-Jährige stehe "für eine Politik, die auf Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Menschlichkeit" beruhe und wolle Verantwortung übernehmen.

Seine Überzeugung: "Ich bin das Beste, was Mönchengladbach jetzt passieren kann." Mit diesem Anspruch tritt er am 19. September 2025 als einer von neun Kandidaten bei den Kommunalwahlen in der nordrhein-westfälischen Stadt an.

Bekannt wurde der Gründer einer Videoproduktionsfirma durch seine Teilnahme an der Kuppelshow "Make Love Fake Love". Dort ging er 2023 als Sieger hervor und kam mit der Single-Lady Yeliz Koc zusammen. Trotz eines Liebes-Comebacks hielt die Beziehung nicht. Zuletzt war das Ex-Paar in der Show "Prominent getrennt" zu sehen.