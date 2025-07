Janet Jackson überrascht bei Konzert ihrer Brüder

Janet Jackson sorgte für einen überraschenden Familienmoment, als sie ihre Brüder Jackie und Marlon bei ihrem Konzert in England besuchte. Gemeinsam mit ihrem achtjährigen Sohn Eissa verfolgte sie das Konzert von der Seitenlinie - und kam für einen kurzen Moment sogar selbst auf die Bühne.

Ein seltener und emotionaler Moment bewegte die Fans der Jackson-Familie: Am vergangenen Wochenende tauchte Janet Jackson (59) überraschend beim Konzert ihrer Brüder auf dem Heritage Live Festival im englischen Reading auf. Die Sängerin ließ es sich nicht nehmen, Jackie (74) und Marlon Jackson (68) bei ihrem Auftritt als "The Jacksons" zu unterstützen.

Videos in Janet Jacksons Instagram-Storys und zeigen die "Together Again"-Interpretin, wie sie gemeinsam mit ihrem selten in der Öffentlichkeit gesehenen achtjährigen Sohn Eissa das Konzert von der Seitenlinie aus verfolgte. In einer grünen Jacke und ausgestellten Jeans gekleidet, das Haar zu einem straffen Dutt frisiert, strahlte sie sichtlich vor Stolz.

Der Höhepunkt des Abends war, als Jackie und Marlon ihre berühmte Schwester für einen kurzen Gastauftritt auf die Bühne holten. Das britische Musikfestival kommentierte auf Instagram begeistert: "Was für ein Privileg, einen sehr seltenen Auftritt von Janet Jackson zu erleben, als sie sich gestern Abend ihren Brüdern auf der Bühne anschloss!"

Die berühmte Jackson-Familie

Nach dem Konzert teilte Janet eine Serie von Clips, die sie hinter der Bühne gefilmt hatte - inklusive emotionaler Gedanken: "Worte können nicht ausdrücken, wie sehr euer Neffe und ich den heutigen Abend genossen haben. Es war so schön, euch beide zu sehen." Sie fügte hinzu: "Gott segne euch auf eurer Reise. Wir lieben euch so sehr."

Der Auftritt war besonders bewegend vor dem Hintergrund der jüngsten Verluste in der berühmten Musikerfamilie. Erst im November versammelten sich die Jackson-Geschwister, um ihren Bruder Tito zu betrauern, der im September im Alter von 70 Jahren verstorben war. Die Gedenkfeier im Forest Lawn Memorial Park in Los Angeles vereinte die Familie in ihrer Trauer zuletzt öffentlich.

Die ikonische Jackson-Familie umfasst neben Jackie, Marlon, Janet und dem verstorbenen Tito auch noch die weiteren Geschwister Rebbie (75), Jermaine (70), La Toya (69) und Randy (63). Das wohl mit Abstand berühmteste Mitglied der Jacksons ist natürlich der 2009 im Alter von nur 50 Jahren verstorbene "King of Pop", noch besser bekannt als Michael Jackson.