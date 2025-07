Janet Jackson in London: Weißes Outfit und interessanter Begleiter

Bei der 1500. Galavorstellung von "Cabaret" in der britischen Hauptstadt hat Janet Jackson die Blicke auf sich gezogen. Und das lag nicht nur an ihrem Hingucker-Look in komplettem Weiß, sondern auch an dem Mann, mit dem sie sich am Rande zeigte.

(ae/spot) | 08. Juli 2025 - 12:42 Uhr

Für das "Cabaret"-Jubiläum in London wählte Janet Jackson eine weiße Kombination. © imago images/Anadolu Agency/Wiktor Szymanowicz

Janet Jackson (59) zeigt sich nur noch selten auf dem roten Teppich. Für die 1500. Galavorstellung von "Cabaret" im Kit Kat Club in London, England, machte die Sängerin jedoch eine Ausnahme. Hand in Hand mit einem Kollegen Gut gelaunt und in einem komplett weißen Outfit trat sie vor die Fotografen. Die Schwester von Michael Jackson (1958-2009) kombinierte eine weiße Hose mit weitem Bein, einen langen weißen Blazer und eine weiße Bluse mit Kragen. Als Accessoires trug sie große Creolen, ihr geflochtenes Haar hatte sie zu einem großen Haarknoten hochgesteckt. Nicht nur mit ihrem Styling sorgte sie für einen Hingucker, sondern auch mit ihrem Begleiter. Weil sie Hand in Hand mit Sänger Maxwell (52) erschien, löste sie sofort Spekulationen aus, unter anderem über eine mögliche Zusammenarbeit für ein Duett. Im Mai wurde sie als Icon ausgezeichnet Einen großen Auftritt hatte sie auch schon Ende Mai bei den American Music Awards hingelegt. Dort stand sie zum ersten Mal nach zehn Jahren wieder live in einer TV-Show auf der Bühne. Zusätzlich wurde ihr der Icon Award überreicht. "Ich bin geehrt und dankbar", sagte Janet Jackson. "Ohne respektlos sein zu wollen, aber ich betrachte mich nicht als Ikone." Sie erklärte weiter, dass es nicht das Ziel der Jackson-Familie gewesen sei, berühmt zu werden. "Wir sind nicht so erzogen worden. Wir hatten schon immer eine besondere Liebe zur Musik, zum Tanzen und Singen, und Ruhm war das Ergebnis harter Arbeit und Hingabe."