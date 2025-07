"Jane the Virgin"-Star Gina Rodriguez verrät Babygeschlecht

Vor zwei Jahren hat Gina Rodriguez einen Jungen zur Welt gebracht. Jetzt ist der "Jane the Virgin"-Star erneut schwanger - und verrät das Geschlecht des Babys.

"Jane the Virgin"-Star Gina Rodriguez (40) ist wieder schwanger - und sie bereits, welches Geschlecht ihr zweites Baby hat. Sie wird erstmals Mutter einer Tochter. "Wir freuen uns so sehr auf dich, meine Kleine", schreibt sie unter ein Foto, auf dem sie lächelnd ihren Babybauch hält. In den Kommentaren zeigten sich ihre ehemaligen "Jane the Virgin"-Kollegen Jaime Camil (51) und Brett Dier (35) begeistert von den Neuigkeiten. Auch Stars wie Sarah Hyland (34) und Melissa Fumero (42) gratulierten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Enges Kleid verriet ihre Schwangerschaft

Ihre Schwangerschaft gab Rodriguez vor wenigen Tagen bei einem Netflix-Event bekannt. In einem eng anliegenden Blumenkleid war ihr Babybauch nicht zu übersehen. Vor Ort erzählte die Schauspielerin dem von ihrer größten Sorge im Rahmen der Schwangerschaft. "Ich habe schreckliche Angst vor der Geburt. Es ist so schmerzhaft", sagte Rodriguez, bevor sie erzählte: "Aber ich freue mich so sehr darauf, dass unser kleines Mädchen auf die Welt kommt." Für ihre Tochter nehme sie die Schmerzen gerne in Kauf.

Zudem werde sie tatkräftig von ihrem Ehemann Joe LoCicero (38) unterstützt. Mit ihm bekam sie 2023 bereits einen Sohn namens Charlie Ray. "Ich meine, er ist großartig", sagte sie über ihren Partner. Schwanger zu sein und gleichzeitig ein Kleinkind zu haben sei anstrengender, als sie es sich je hätte vorstellen können. Allerdings habe sie einen Mann, der sich um alles kümmere - sogar noch bevor sie ihn darum bitten könne.

"Jane the Virgin" brachte sie zusammen

Rodriguez lernte ihren späteren Ehemann 2016 beim Dreh von "Jane the Virgin" kennen. Für ihre Rolle als Jane Gloriana Villanueva erhielt Rodriguez 2015 einen Golden Globe. LoCicero trat erstmals als Stripper in der zweiten Staffel der Serie auf. Rodriguez und er gaben sich im Mai 2019 das Jawort.