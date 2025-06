Jane Seymour: Königlicher Auftritt auf dem roten Teppich

Jane Seymour sorgte beim Filming Italy Sardegna Festival für einen glamourösen Auftritt: In einem weißen, schulterfreien Kleid schritt die 74-Jährige über den roten Teppich. Die Schauspielerin erhielt einen Preis für ihr Lebenswerk.

Wie eine Königin schritt Jane Seymour (74) über den roten Teppich des Filming Italy Sardegna Festivals auf Sardinien. In einem bodenlangen weißen Kleid mit schulterfreiem Ausschnitt und Rüschen in Blütenform beweist die Schauspielerin einmal mehr, dass Schönheit kein Alter kennt. Eine große Perlenkette mit floralen Designs und funkelnde silberne Schuhe rundeten ihren königlichen Look ab.

Preis für eine herausragende Karriere

Die Schauspielerin, die ihren Durchbruch mit dem James-Bond-Film "Leben und sterben lassen" (1973) an der Seite von Roger Moore (1927-2017) feierte, nahm am Donnerstag einen Preis für ihr Lebenswerk entgegen. "Ich habe gerade realisiert, dass ich das jetzt schon 61 Jahre mache", sagte Seymour sichtlich bewegt auf der Bühne.

Mit einer inspirierenden Botschaft wandte sie sich an das Publikum: "Ich bin mit Plattfüßen und einem Sprachfehler aufgewachsen. Meinen Eltern wurden gesagt, dass ich Förderunterricht für beides brauchen würde. Lasst euch niemals sagen, dass ihr etwas nicht schaffen könnt!"

Serien-Comeback als Hobby-Detektivin

Ihren größten Erfolg feierte die vierfache Mutter und Großmutter mit der Erfolgsserie "Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft" (1993-1998). Für die Rolle wurde sie mit Preisen überhäuft, heimste unter anderem auch einen Golden Globe ein.

Mit 74 Jahren durchlebt Seymour aktuell eine wahre Karriere-Renaissance. Die Schauspielerin meldete sich mit der irischen Mystery-Serie "Harry Wild" eindrucksvoll zurück. Sie wurde kürzlich für eine fünfte Staffel verlängert. "Niemand bekommt mit 70 eine eigene Serie. Niemand", betonte sie stolz. In der Rolle einer pensionierten Englisch-Professorin, die sich immer wieder in die Polizeiarbeit ihres Sohnes einmischt, kann sie ihre komödiantischen Fähigkeiten voll ausspielen. Die ersten drei Staffeln sind in Deutschland im ZDF und in der ZDFmediathek zu sehen.