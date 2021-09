Jana und Thore Schölermann haben das Babygeschlecht verraten. Auf einem Charity-Event in Berlin lüfteten sie das Geheimnis.

Jana (34) und Thore Schölermann (36) haben das Babygeschlecht enthüllt. , hat das Paar auf einer Veranstaltung anlässlich des Weltkindertages am Montag (20. September) in Berlin verraten, ob es ein Mädchen oder einen Jungen erwartet: Das Moderatoren-Paar darf sich auf eine Tochter freuen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Geburt für Dezember erwartet

"Geschätzte Ankunftszeit: Dezember 2021": Mit diesen Worten machten Jana und Thore Schölermann um Juli . Sie erwarten ihr erstes Kind. Zuletzt hatten sie erklärt, dass jegliche Babygeschlecht-Präferenzen, "die eventuell mal früher bei dem Gedanken an ein eigenes Kind da waren", verschwunden seien. "Wir freuen uns einfach so unglaublich auf unser kleines Wunder!", erklärte Jana Schölermann. "Junge oder Mädchen!? Hauptsache gesund", stimmte ihr ihr Ehemann in einem eigenen Post zu.

Die beiden Schauspieler und Moderatoren sind seit 2019 verheiratet. Sie lernten sich 2010 am Set der 2015 abgesetzten ARD-Soap "Verbotene Liebe" kennen und lieben. Die 34-Jährige war von 2010 bis 2014 ein Teil des Casts, ihr Ehemann von 2010 bis 2012. 2018 übernahmen sie gemeinsam die Moderation der ProSieben-Sendung "Get the F*ck out of my House".

Das Paar ist bereits in sein lange geplantes Traumhaus gezogen, das offenbar noch Platz für mindestens ein Geschwisterchen bietet. "Sagen wir mal so: Es sind zwei Kinderzimmer eingeplant...", erklärte der "The Voice of Germany"-Moderator noch während der Bauarbeiten spot on news im Interview.