Jan Ullrich stellt Pläne für Radsportzentrum vor

Jan Ullrich hat ein neues Projekt - mit dem er seiner Leidenschaft Radsport treu bleibt. Bei einer Bürgerversammlung präsentierte er die Pläne für ein Radsportzentrum.

Es war sein erster öffentlicher Auftritt seit langem: Jan Ullrich (47) hat am Mittwoch an einer Einwohnerversammlung in Merdingen teilgenommen, bei der sein neues Projekt den Bürgern vorgestellt wurde: ein Radsportzentrum.

"Ich bin froh, wieder hier zu sein"

, wurden dort Pläne für das Sportzentrum namens "Bikezentrum by Jan Ullrich" mit Museum, Restaurant und Boardinghaus vorgestellt. Ullrich, der mittlerweile wieder in Merdingen wohnen soll, wird mit den Worten zitiert: "Ich bin froh, wieder hier zu sein." Das Haus für den Radsport soll zusammen mit Ex-Motorsportler Mike Baldinger (45) und Rad-Weltmeisterin Hanka Kupfernagel (47) realisiert werden.

Ullrich hatte 1997 als bislang einziger deutscher Radrennfahrer die Tour de France gewonnen, der Olympiasieg in Sydney folgte 2000. Sechs Jahre später wurde er aufgrund von Dopingvorwürfen von der Tour de France ausgeschlossen, 2007 beendete er seine Karriere. Danach machte er mit Drogen- und Alkohol-Eskapaden Schlagzeilen, zudem wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen ihn ermittelt. 2018 hatte er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.