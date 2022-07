Jan Köppen gibt Gesundheitsupdate: Corona hat ihn "richtig umgehauen"

Wegen seiner Corona-Infektion konnte Jan Köppen nicht wie gewohnt "Take Me Out XXL" moderieren. "Es hat mich richtig umgehauen", erklärt der Moderator nun seinen Fans.

27. Juli 2022 - 16:06 Uhr | (jes/spot)

Jan Köppen gibt nach seiner coronabedingten Absage bei "Take Me Out XXL" ein Gesundheitsupdate. © RTL / Guido Engels

Nachdem sich Jan Köppen (39) mit dem Coronavirus infiziert hatte, übernahm sein Kollege Chris Tall (31) die Moderation bei "Take Me Out XXL". Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Corona habe ihn "richtig umgehauen", erklärt Köppen in einem kurzen Clip. Das Schlimmste habe er mittlerweile überstanden. Weiter bedankt er sich bei seiner Vertretung und wünscht den Zuschauern mit einem Handkuss viel Spaß bei der Show. Corona sei immer noch eine ernste Sache meldet sich der 39-Jährige zu Wort. Während eines Spaziergangs erklärt er seinen Followern: "Ich bin froh, geimpft zu sein. Mit dem Scheiß sollte man immer noch nicht spaßen." Er würde es in naher Zukunft langsam angehen lassen. "Take Me Out XXL" ohne Köppen Die XXL-Summer-Specials der beliebten Datingshow, die Köppen moderieren sollte, wurden laut RTL-Angaben seit Dienstag (19. Juli) aufgezeichnet. Insgesamt sind drei Specials geplant, die erste Ausstrahlung ist für den 17. August um 20:15 bei RTL geplant (auch bei RTL+). Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de