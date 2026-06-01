Jan Kittmann und Kathrin Menzinger: "Let's Dance"-Stars äußern sich zu Affären-Gerüchten

Von GZSZ zu "Let's Dance" 2026 – Jan Kittmann stellte in der RTL-Show seine Tanzkünste unter Beweis. In der Sendung soll der Schauspieler Tänzerin Kathrin Menzinger sehr nah gekommen sein. Wie reagiert der "Let's Dance"-Profi auf das Getuschel? Und was ist über Ehefrau und Kinder von Kittmann bekannt?

Seit 2020 ist Jan Kittmann in der beliebten RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. Bei "Let's Dance" 2026 wollte er seine Tanzkünste unter Beweis stellen. Obwohl der Schauspieler auf dem fünften Platz landete, ist er nach der Show Gesprächsthema Nummer eins. Grund ist seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger, mit der es auf dem Parkett mächtig knisterte.

Liebes-Getuschel um "Let's Dance"-Star: Das sagt RTL-Partnerin von Jan Kittmann

Jedes Jahr gibt es bei "Let's Dance" Gerüchte um Liebeleien zwischen Promis und Profis hinter den Kulissen. Nach Abschluss der Staffel 2026 stehen Jan Kittmann und Kathrin Menzinger im Fokus. Wie " " berichtet, sollen sich die beiden auch abseits der Show näher gekommen sein.

Was ist dran am "Let's Dance"-Getuschel? Das Management von Jan Kittmann hat reagiert und teilt mit: "Gerüchte zu Affären bei 'Let’s Dance' gibt es jedes Jahr regelmäßig, auch in dieser Staffel. Das bleibt wohl bei leidenschaftlichen Tänzen nicht aus." Auch Kathrin Menzinger meldet sich zu Wort: "Solche Gerüchte gibt es bei Tanzpaaren immer wieder mal. Wenn zwei Menschen im Team gut zusammenarbeiten und sich gut verstehen, wird schnell spekuliert." Nach einem Dementi klingen die beiden Statements nicht.

Kathrin Menzinger und Jan Kittmann belegten bei "Let's Dance" 2026 den fünften Platz. © imago/Panama Pictures

Ehefrau und Tochter von Jan Kittmann: Der RTL-Star ist verheiratet

Wie wohl die Ehefrau von Jan Kittmann über die Gerüchte um den Schauspieler denkt? Seit einigen Jahren ist der GZSZ-Star verheiratet. Über seine Ehefrau ist öffentlich nur wenig bekannt. Im GZSZ-Podcast erzählte Kittmann 2020, dass die Entscheidung, seine Liebste zu heiraten, "ganz pragmatisch" gewesen sei. Auch verriet der Schauspieler im Interview mit der Zeitschrift "Bunte", dass seine Frau ihn während der Corona-Pandemie vor der TV-Kamera als Kuss-Double unterstützte. Zu dem Getuschel um Ehemann und "Let's Dance"-Tänzerin hat sie sich bislang nicht geäußert.

Seit 2018 sind Jan Kittmann und seine Liebste Eltern einer gemeinsamen Tochter. Wie auch über seine Frau ist über das Kind des Schauspielers nur wenig bekannt. Gemeinsame Schnappschüsse in den sozialen Medien sind eher selten. Doch im August 2019 gratulierte er seiner Tochter via Instagram zum Geburtstag. Im entsprechenden Posting ist der Theater- und Seriendarsteller an der Seite seines Kindes von hinten zu sehen. Das Foto wurde am Strand geschossen.

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Jan Kittmann privat: Herkunft und Ausbildung

Jan Kittmann wurde am 6. Mai 1983 in ein noch geteiltes Deutschland geboren. Bis zum Mauerfall wuchs er in der ehemaligen DDR auf. Nach seinem Schulabschluss widmete er sich neben seinem Studium der Schauspielerei. Der Ausbildung zum Informatiker konnte er wohl nur wenig abgewinnen, weshalb er sich 2005 endgültig für die Künste entschied und die Theaterakademie Vorpommern besuchte.

Für Jan Kittmann stellte sich diese Entscheidung als goldrichtig heraus, denn schnell konnte er erste Rollen in verschiedenen Theaterstücken ergattern.

Jan Kittmann (3. v. l.) bei einer Theateraufführung im Juli 2006. © imago/Jens Koehler

TV-Karriere und Rolle bei GZSZ

Auch im TV machte Jan Kittmann Karriere. Anfang 2019 spielte er in der RTL-Serie "Die Klempnerin" die Rolle des Hauptkommissars "Thomas Waldeck". Im ZDF-Klassiker "Das Traumschiff" war er in der Weihnachtsfolge 2019, die auf Antigua gedreht wurde, an der Seite von Leander Lichti zu sehen.

Heute kennen viele TV-Zuschauer den Schauspieler als "Tobias Evers" aus der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Die Rolle spielt Jan Kittmann seit Oktober 2020. Außerdem konnte man den Berliner bereits in den Sendungen "Bettys Diagnose" und "In aller Freundschaft" bestaunen.

Jan Kittmann und seine GZSZ-Kollegen Ulrike Frank und Wolfgang Bahro bei einer "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Jubliäumsparty im Mai 2022. © imago/Gartner

Jan Kittmann bei "Let's Dance": Was Teilnahme für GZSZ-Rolle bedeutet

2026 wagte sich Jan Kittmann auf das RTL-Tanzparkett und wollte bei "Let's Dance" überzeugen. Seine Tanzerfahrung konnte ihm dabei zwar helfen, am Ende schaffte er es aber nicht ins Finale und landete auf Platz 5. In der Jazz-Modern-Dance-Gruppe Outfaced tanzte er von 1999 bis 2007 und konnte sogar fünfmal die Berliner Meisterschaft gewinnen.

Für seine Rolle in der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hatte Kittmanns "Let's Dance"-Teilnahme Folgen. Der Schauspieler kam an einer Auszeit in dem Format, das fast täglich neue Folgen sendet, nicht vorbei. Wie er im Februar 2026 verriet, musste er eine GZSZ-Pause einlegen, wird jedoch nach "Let's Dance" wieder in der Soap zu sehen sein. "Ich kehre im Sommer 2026 auf die TV-Bildschirme bei RTL zurück", versprach Kittmann. Seine Fans dürfte diese Ankündigung sehr freuen.

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Große Freude bei Jan Kittmann wegen "Let's Dance"

Für Jan Kittmann ging mit der Teilnahme an "Let’s Dance" ein großer Traum in Erfüllung. 15 Jahre lang wünsche er sich laut RTL schon, Teil der Show sein zu dürfen. Seine Tanzkünste vor einem großen TV-Publikum präsentieren zu können, beschrieb Kittmann als "unfassbar" und als große Chance der persönlichen Weiterentwicklung.