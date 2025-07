Jan Josef Liefers und Anna Loos trauern um ihren Hund Tony

Jan Josef Liefers und Anna Loos haben nach 16 Jahren Abschied von ihrem Hund Tony genommen. Bei Instagram widmen sie ihm rührende Zeilen.

Das Schauspielerpaar Jan Josef Liefers (60) und Anna Loos (54) trauert um seinen langjährigen Weggefährten. geben die TV-Stars jeweils bekannt, dass ihr Hund gestorben ist. "Vor 16 Jahren, etwa ein halbes Jahr alt, hatte Tony es schon in die 'New York Times' geschafft", blickt Jan Josef Liefers zurück. "Er saß neben mir auf der Theke der Bar Lebensstern in Berlin, als der Fotograf auf den Auslöser drückte. Die Bar gibt es auch nicht mehr. We miss our best buddy so much. Gute Reise, mein Tony boy." Dazu veröffentlichte der "Tatort"-Star ein Bild, auf dem ein Foto des Vierbeiners, seine Leine und eine Kerze zu sehen sind.

"Unser kleines Baby", kommentiert Tochter Lilly Liefers (22) das traurige Posting. Zudem zeigen Liefers' Schauspielkolleginnen Tina Ruland (58) oder Alexandra Maria Lara (46) ihr Mitgefühl und hinterlassen Herzchen-Emojis. Anna Loos (54) meldete sich bereits einen Tag zuvor bei Instagram zu Wort.

Anna Loos vermisst "besten Hund der Welt"

Sie erklärte des Vierbeiners in rauer Küstenkulisse: "Der beste Hund der Welt, Tony Liefers, wir werden Dich alle sehr vermissen. Wir werden keine Schneeflocke mehr fallen sehen, ohne den Gedanken daran, wie sehr Du den Winter geliebt hast. Danke für die wunderbaren 16 Jahre an Deiner Seite. Wir lieben Dich. Du fehlst."

Auch unter diesem Beitrag sammelten sich schnell mitfühlende Worte. "Mein herzliches Beileid", kommentierte Michaela Schaffrath (54). "Eine Umarmung hin zu euch", schrieb Esther Schweins (55).