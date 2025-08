Jamie Lee Curtis: Lasst Pamela Anderson und Liam Neeson in Ruhe!

Um Pamela Anderson und Liam Neeson dreht sich aktuell eine der großen Fragen in Hollywood: Sind die beiden zusammen? Jamie Lee Curtis findet, man solle die beiden in Ruhe lassen.

Pamela Anderson und Liam Neeson bei der "Die nackte Kanone"-Premiere in New York City.

Sind Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73) das neueste Hollywood-Traumpaar? Zu dieser Frage gab es in den vergangenen Wochen allerlei Gerüchte und Spekulationen. Ihre Schauspielkollegin Jamie Lee Curtis (66) ist der Ansicht, man sollte die beiden in Frieden lassen.

Anderson und Neeson sind gemeinsam in einer "Die nackte Kanone"-Fortsetzung zu sehen, die seit Kurzem im Kino läuft. Im Rahmen der Promo für den Film gab es zahlreiche gemeinsame Auftritte - bei denen sie öffentlich auf Kuschelkurs gingen. Die Schauspielerin gab ihrem Kollegen ein Küsschen auf die Wange oder lehnte sich auch vertraut an ihn an.

Eine "aufkeimende Romanze"?

Insider berichteten plötzlich davon, dass da etwas sei zwischen den beiden. Eine anonyme Quelle aus dem Umfeld des Films berichtete etwa Ende Juli : "Es ist eine aufkeimende Romanze, die noch in den Anfängen steckt." Es sei demzufolge ernst und offensichtlich, dass die beiden sich ineinander verguckt hätten. Andere glauben, es handle sich einfach um einen PR-Stunt zur Vermarktung des Films.

Auch Curtis weiß von den Gerüchten - und gönnt den beiden eine Romanze, sollte es diese wirklich geben. In einem , der die Schauspielerin im Gespräch mit der Plattform "VT" zeigt, erklärt die 66-Jährige: "Wenn die Liebe ihren Weg in diese Beziehung gefunden hat... Gott segne die beiden! Lasst sie verdammt nochmal in Ruhe!"

"Sollen sie sich doch mögen", sagt Curtis weiter. "Beide hatten es schwierig, und sie sind beide wunderbare Menschen." Sollten Neeson und Anderson "tatsächlich eine innige Liebe zueinander gefunden haben", sollten alle ihrer Auffassung nach mit gutem Gefühl ins Bett gehen.