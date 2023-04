Jamie Foxx in der Klinik: Ärzte haben noch keine Diagnose

Die gute Nachricht kam von seiner Tochter Corinne: Jamie Foxx geht es nach seiner Einlieferung in die Klinik besser. Laut US-Medien wissen seine Ärzte bislang aber noch nicht, was ihm genau fehlt.

Die Schocknachricht machte Mitte der Woche schnell die Runde: Der Hollywood-Schauspieler Jamie Foxx (55) wurde ins Krankenhaus eingeliefert. , dass ihr Vater wegen einer "medizinischen Komplikation" behandelt werde. Er befinde sich aber schon wieder auf dem Weg der Besserung, schrieb Corinne in ihrem Post. Auch sei er bereits wieder zu Scherzen aufgelegt, hieß es zuletzt. , sei immer noch nicht geklärt, warum Foxx in diese Notsituation gekommen sei. Auch seine Ärzte würden noch nicht wissen, was das medizinische Problem bei ihm ausgelöst habe, heißt es.

Jamie Foxx befindet sich dem Bericht zufolge auch weiterin in der Klinik. In den nächsten Tagen sollen einige Tests mehr Licht ins Dunkle bringen. Außerdem sei immer noch ungewiss, wann der Darsteller das Krankenhaus wieder verlassen dürfe. An eine Rückkehr vor die Kamera würde derzeit niemand denken. Derzeit befindet sich Foxx eigentlich mitten in den Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Back in Action" an der Seite von Cameron Diaz (50).

Wie geht es mit den Dreharbeiten von "Back in Action" nun weiter?

Wie "TMZ" weiter berichtet, müsste Foxx insgesamt noch acht Drehtage absolvieren, dann wäre seine Rolle eigentlich fertig im Kasten. Wie es nun mit dem Projekt weitergeht, scheint aber bislang noch unklar. Aus Produktionskreisen habe man erfahren, dass der Film in jedem Fall in der nächsten Woche abgeschlossen werden wird. Ob die Foxx-Szenen dafür umgeschrieben würden, ein Ersatzdarsteller einspringe oder die noch zu drehenden Szenen einfach gestrichen würden, sei bislang ebenfalls noch nicht entschieden. , dass die Produzenten schon am Donnerstag einen Ersatz für Foxx vor die Kamera gestellt haben sollen. Welche Version nun stimmt, wird die nächsten Tage zeigen.

