Jamie Foxx im Krankenhaus: Was bisher bekannt ist

Seit über drei Wochen liegt Jamie Foxx im Krankenhaus. Während seine Freunde für ihn beten, wird er in einer Show ersetzt. Alles, was bisher über den Gesundheitszustand des Hollywood-Stars bekannt ist.

Der Gesundheitszustand von Jamie Foxx (55) macht Freunden, Familie und Fans offenbar weiter Sorgen.

Am gestrigen Mittwoch (3.5.) hatte das TV-Netzwerk FOX , dass Foxx und seine Tochter Corinne Foxx (29) in der kommenden Staffel "Beat Shazam" nicht zu sehen sein werden. Stattdessen würden Nick Cannon (42) und Kelly Osbourne (38) die Gameshow übernehmen. Auch bei den Dreharbeiten zum Film "Back in Action" wird Foxx, der in dem Film an der Seite von Cameron Diaz (50) und Glenn Close (76) spielt, derzeit angeblich durch ein Body-Double ersetzt.

Am 3. Mai hatte sich Foxx selbst mit einem Statement aus dem Krankhaus gemeldet. Auf seinem offiziellen Instagram-Account schreibt er: "Ich weiß all die Liebe zu schätzen!!! Ich fühle mich gesegnet."

Kevin Hart sieht "eine Menge Fortschritt"

Zuletzt hatte sich Kevin Hart (43) geäußert. Im Podcast sagte der Comedian: "Ich kenne die Details oder die genauen Einzelheiten nicht, aber soweit ich weiß, gibt es eine Menge Fortschritt."

Freunde und Kollegen riefen zuvor dazu auf, für Foxx zu beten. So etwa sein enger Freund Charles Alston, ein Hip-Hop-Musiker, der unter dem Namen Charlie Mack firmiert. Am 1. Mai ein Bild mit zum Gebet gefalteten Händen vor schwarzem Hintergrund und den Worten "Pray for Foxx!!!!!!!!!" Bereits kurz nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus hatte seine Filmpartnerin Kerry Washington (46) beteuert, dass sie für Jamie Foxx bete. Dort schrieb sie: "Ich sende dir all die Liebe und Gebete, mein Film-Ehemann."

Schon am 23. April hatte der Comedian und Rapper Nick Cannon dem gesagt: "Oh Mann, ich bete. Siehst du, ich habe auf Instagram gepostet. Ich habe buchstäblich laut gebetet. Worte der Bestärkung für meinen großen Bruder."

"Medizinische Komplikationen"

Was genau Foxx fehlt, ist weiterhin nicht bekannt. Der Musiker und Schauspieler war am 12. April nach "medizinischen Komplikationen" bei Dreharbeiten zum Film "Back in Action" in ein Krankenhaus in Georgia gebracht worden, wo er sich derzeit angeblich immer noch befinden soll.

In den Tagen nach seiner Einlieferung wurde zunächst vermeldet, dass es dem prominenten Patienten bereits besser gehe und er sich lediglich noch einer Reihe ärztlicher Tests zu unterziehen habe. "Zum Glück ist er durch schnelles Handeln und gute Pflege bereits auf dem Weg der Besserung", gab seine Tochter Corinne Foxx kurz darauf via Social Media bekannt.