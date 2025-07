James Van Der Beek: Krebs wird ihn "restliches Leben" begleiten

Der ehemalige "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek hat ein Update zu seiner Krebserkrankung geteilt. Er sagt: "Es wird wahrscheinlich ein Prozess für den Rest meines Lebens sein."

Nachdem bei James Van Der Beek (48) 2023 Darmkrebs diagnostiziert wurde, hat der Schauspieler gelernt, dass das Leben mit der Krankheit ein "Vollzeitjob" ist. Bei einem Besuch sprach der "Dawson's Creek"-Star offen über Veränderungen in seinem Alltag - und bot einen Ausblick auf seine persönliche Zukunft.

Veränderter Lifestyle

Van Der Beek hat nach eigener Aussage zahlreiche Anpassungen in seinem täglichen Leben vorgenommen, um seine Gesundheit zu unterstützen. Er dehne sich mehr, habe mit Yoga begonnen und probiere die Keto-Diät aus, berichtete der Schauspieler im US-Frühstücksfernsehen. Daneben entdecke er "die Schönheit darin, die Dinge etwas langsamer angehen zu lassen und Ruhe und Erholung den Vorzug zu geben". Das, so der sechsfache Familienvater Van Der Beek, sei nun "wirklich mein Job geworden".

Was seine zukünftige Gesundheit angeht, gab sich der Schauspielstar realistisch: "Ich bin einfach auf dieser Reise. Es ist ein Prozess. Es wird wahrscheinlich ein Prozess für den Rest meines Lebens sein."

James Van Der Beek blickt "eigener Sterblichkeit ins Auge"

Trotz seiner Diagnose wurde erst vor Kurzem ein neues Schauspielengagement Van Der Beeks bekannt. Der 48-Jährige wird in einer wiederkehrenden Gast-Rolle in "Elle" auftreten, der Serien-Fortsetzung des Kultfilms "Natürlich blond". Er spielt die Figur Dean Wilson, den Schulleiter von Hauptfigur Elle Woods (Lexi Minetree).

"Das Großartige an der Arbeit ist, dass Krebs zwischen 'Action!' und 'Cut!' nicht existiert", verriet Van Der Beek bei seinem "Today"-Auftritt über seine Rückkehr vor die Kamera. "Es hat Spaß gemacht, einfach einzutauchen und eine tolle Zeit zu haben, weil es eine so großartige Besetzung und Produktion ist."

Schon im November letzten Jahres, kurze Zeit nach Bekanntwerden seiner Diagnose, hatte Van Der Beek öffentlich über die Veränderungen in seinem Leben gesprochen. , er habe zum einen "eine neue Beziehung zu meinem Körper und zu dem, was ich ihm zuführe, aufgebaut". Zum anderen sei ihm dadurch "die Gewissheit geschenkt worden, wie es sich anfühlt, Freunde zu haben, die auf eine so tiefgehende Weise für mich da sind."

Im März dieses Jahres wiederum sagte er : "Und dann musste ich in diesem Jahr meiner eigenen Sterblichkeit ins Auge blicken. Ich musste dem Tod Auge in Auge gegenübertreten."