"James Bond"-Star Lashana Lynch: Wow-Auftritt im edlen Boho-Kleid

Mit ihrer bunten Boho-Robe war Lashana Lynch zweifellos der Blickfang auf dem roten Teppich der "Matilda The Musical"-Premiere in London.

Lashana Lynch (34) weiß ihren weiblichen Charme in Szene zu setzen. Bei der Premiere von "Matilda The Musical" in London hat die "James Bond: Keine Zeit zu sterben"-Schauspielerin in einem edlen Pailletten-Kleid mit buntem Boho-Muster begeistert. Die hautenge Robe bestach darüber hinaus durch zarte Spaghettiträger und einen hohen Beinschlitz.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Lynch schlüpfte zudem in ein paar schwarze Riemchen-Sandalen mit hohem Absatz. Fuß- und Fingernägel bekamen passend dazu einen schwarzen Nagellack verpasst. Ihre kurzgeschorenen Haare färbte sich die Schauspielerin zuletzt in einem warmen Karamellton.

Goldener Schmuck und sexy Augen-Make-up

Modische Accessoires, etwa ein goldener Haarreif, minimalistische Hängeohrringe und Ringe verliehen dem Look zusätzlichen Glamour. Beim Make-up setzte Lynch auf schwarze Mascara sowie schwarzen Eyeliner.