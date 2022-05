Jake Gyllenhaal sorgt mit seiner Freundin für spektakulären Auftritt

Jake Gyllenhaal und seine Freundin Jeanne Cadieu waren auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes nicht zu übersehen. Das Model trug ein außergewöhnliches pinkes Kussmund-Kleid, während der Schauspieler auf einen klassischeren Look setzte.

Jake Gyllenhaal (41) zog mit seiner Freundin Jeanne Cadieu am Dienstag (24. Mai) auf dem Filmfestival in Cannes alle Blicke auf sich. Während der Schauspieler für die Premiere von "L'Innocent" auf ein schlichtes Outfit setzte, lief das französische Model in einem skurrilen Kleid über den roten Teppich. Die pinke Robe mit Kussmund-Detail auf der Brust war ein echtes Statement.

Pinkes Kussmund-Kleid

Das Kleid aus der Herbst/Winterkollektion von Loewe war neben den geschürzten Lippen mit einem asymmetrischen Rock versehen. Zu der Robe kombinierte sie ebenfalls auffälligen blauen Armschmuck. Dazu trug die Französin silberne High Heels, die mit großen Schleifen geschmückt waren. Der Hollywood-Star hingegen wählte einen schwarzen Anzug mit einem doppelreihigen Jackett. Darunter präsentierte er ein hellgelbes Hemd, das er locker aufgeknöpft hatte.

Der Schauspieler und Cadieu sind seit März 2018 ein Paar. Die beiden hielten ihre Beziehung bisher sehr privat. Erst im September 2021 feierten sie ihr gemeinsames Debüt auf dem roten Teppich in New York. Zuvor war der Schauspieler angeblich schon mit Alyssa Miller (32), Léa Seydoux (36), Anna Kendrick (36), Taylor Swift (32), Reese Witherspoon (46), Kirsten Dunst (40) und Jenny Lewis (46) liiert.