Jake Gyllenhaal mit Model-Freundin auf dem roten Teppich in Paris

US-Schauspieler Jake Gyllenhaal und seine Model-Freundin Jeanne Cadieu liefen bei einer Filmpremiere in Paris zusammen über den roten Teppich.

© Pascal Le Segretain/Getty Images for Universal Pictures

Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu auf dem roten Teppich in Paris.

US-Schauspieler Jake Gyllenhaal (41) und das französische Model Jeanne Cadieu (26) liefen bei der Pariser Premiere seines Actionfilms "Ambulance" am Sonntag Arm in Arm über den roten Teppich. Beide strahlten sich bei dem seltenen Pärchen-Auftritt an, für die Fotografen gab es immerhin ein Lächeln.

Er fiel mehr auf als sie

Die Französin erschien zu dem Termin in einem schwarzen Minikleid, das mit unzähligen funkelnden Steinchen verziert war. Dazu trug sie feste schwarze Boots. Das braune schulterlange Haar war zum Mittelscheitel frisiert, das Make-up war dezent. Ihr Superstar-Freund hatte sich für einen auffälligen petrolfarbenen doppelreihigen Blazer, ein mintfarbenes Hemd und eine schwarze Hose entschieden.

Gyllenhaal und Cadieu sind seit März 2018 ein Paar. Zuvor war der begehrte US-Junggeselle angeblich schon mit Alyssa Miller, Léa Seydoux, Anna Kendrick, Taylor Swift, Reese Witherspoon, Kirsten Dunst und Jenny Lewis liiert.