Jada Pinkett Smith spricht über ihr Sexleben mit Will Smith

In ihrer Talkshow spricht Jada Pinkett Smith regelmäßig über pikante Themen - diesmal ging es mit Gwyneth Paltrow als Gast um guten Sex. Und warum es für Paare manchmal so schwer ist, diesen zu bekommen.

Real Talk am Red Table: Jada Pinkett Smith (50) hat in ihrer Facebook-Talkshow mit Gast Gwyneth Paltrow (49) darüber gesprochen, warum es so schwierig ist, ein gesundes Sexleben zu führen.

"Müssen den Mut aufbringen, darüber zu reden"

Paltrow startete das Gespräch mit der Aussage, dass es wichtig sei, sich als Frau für seine Sexualität stark zu machen und Verantwortung zu übernehmen. Ihre Generation habe nicht gelernt, für sich einzustehen, so Paltrow. "Wenn wir uns unwohl fühlen oder nicht kriegen was wir wollen, müssen wir den Mut aufbringen, darüber zu reden." Smith pflichtete ihr bei, auch sie finde solche Gespräche "hart".

"Ich denke, du erwartest, dass dein Partner weiß [was du brauchst], besonders wenn es um Sex geht", so Smith. "Wir tun so wie 'Also, wenn du mich liebst, dann weißt du das. Wenn du mich liebst, kannst du meine Gedanken lesen.' Das ist ein großer Irrtum." Ihre Lösung: "Sag mir was du willst und ich weiß, dass ich dafür verantwortlich bin, dasselbe zu tun. Ich versuche es wirklich. Es ist unbequem, aber es ist sehr gesund."

Jada Pinkett Smith wehrt sich auf Twitter

Das Gespräch sorgte für so großes Aufsehen, dass sich Jada Pinkett Smith gezwungen sah, via Tweet einige Gerüchte aus der Welt zu schaffen. Auf Twitter bat sie darum, keine Schlagzeilen mehr zu produzieren und versichert: "Will und ich hatten NIEMALS ein Problem im Schlafzimmer."

Jada Pinkett Smith und Will Smith (53) heirateten 1997, sie haben zwei Kinder, Jaden (23) und Willow (20). Letzten Monat hatte Will Smith in einem Interview mit der "GQ" verraten, dass er und seine Frau nicht monogam leben, weil Jada "nie an eine konventionelle Ehe geglaubt hat."