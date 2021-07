Jada Pinkett Smith hat sich die Haare abrasiert

Sie präsentierte sich zuletzt mit Kopfbedeckungen, jetzt hat Jada Pinkett Smith gezeigt, was darunter ist: nicht mehr viel. Die Schauspielerin hat sich von ihren Haaren getrennt.

Jada Pinkett Smith bei einem Event in Los Angeles.

US-Schauspielerin Jada Pinkett Smith (49) hat sich in den vergangenen Monaten in ihrer Talkshow "Red Table Talk" mit Kopfbedeckung gezeigt. Jetzt enthüllte sie, dass sie darunter keine Haare mehr trägt. mit rasiertem Kopf, das sie neben ihrer Tochter Willow (20) zeigt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Willow hat mich dazu gebracht, es zu tun, weil es an der Zeit war, loszulassen", schrieb sie dazu. Die Schauspielerin, die im September ihren 50. Geburtstag feiert, erklärte zudem, dass ihre 50er mit dieser Glatze eine Freude werden. Eine Einschätzung, die viele ihrer Follower teilen. In den Kommentaren gratulieren ihr Fans und Freunde zum neuen Look.

Probleme mit Haarausfall

US-Medienberichten zufolge hatte Jada Pinkett Smith bereits 2018 im "Red Table Talk" über ihre Probleme mit Haarausfall gesprochen. Mit Steroid-Injektionen habe sie kahle Stellen behandeln lassen, erklärte sie demnach vor drei Jahren. Zudem versuche sie, ihr Haar soweit wie möglich in Ruhe zu lassen. Nun hat sich der Filmstar offenbar zu einem radikaleren Schritt entschieden...

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert