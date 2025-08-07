Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli sollen sich getrennt haben

On oder off? Nach einer mehrjährigen Beziehung sollen sich "Saltburn"-Star Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli getrennt haben.

Etwas weniger als vier Jahre ist es her, dass Jacob Elordi (28) und Olivia Jade Giannulli (25) erstmals miteinander in Verbindung gebracht wurden. Die On-off-Beziehung der beiden soll nun angeblich in die Brüche gegangen sein, wie mehrere US-Medien berichten.

Erst kürzlich sollen sie sich dazu entschieden haben, die Beziehung zu beenden, unter Berufung auf eine anonyme Quelle. von mehreren Quellen, die davon gesprochen haben sollen, dass Elordi und Giannulli sich getrennt hätten. Vertreter der beiden hätten Anfragen dazu bisher aber nicht beantwortet.

2021 wurden Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli erstmals zusammen gesehen

Der "Saltburn"-Star und die Tochter der "Full House"-Schauspielerin Lori Loughlin (61) waren erstmals im Dezember 2021 zusammen gesehen worden. Elordi hatte sich kurz zuvor noch in einer Beziehung mit dem Model Kaia Gerber (23), der Tochter von Cindy Crawford (59), befunden. Nur wenige Wochen nach dem Red-Carpet-Debüt des Paares war Gerber dann mit "Elvis"-Darsteller Austin Butler (33) gesichtet worden, er zur gleichen Zeit mit Giannulli.

Berichte über eine angebliche Trennung Elordis und Giannullis waren schon im Sommer 2022 erstmals aufgekommen, jetzt soll alles endgültig vorbei sein. Anfang des Jahres hatten , dass auch die Beziehung von Gerber und Butler vorüber sei. sollen sowohl das Model als auch Elordi - getrennt voneinander - eine vorgezogene Geburtstagsfeier von Cara Delevingne (32) besucht haben. Vor wenigen Wochen wurde Gerber aber angeblich beim Knutschen mit Lewis Pullman (32), dem Sohn von Schauspieler Bill Pullman (71), .