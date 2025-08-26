Jackie Kennedy Onassis' letzte Liebe Maurice Tempelsman ist gestorben

Maurice Tempelsman, internationaler Diamantenzar und letzter Partner von Jacqueline "Jackie" Kennedy Onassis, ist gestorben. Er wurde 95 Jahre alt.

Maurice Tempelsman (1929-2025), die letzte Liebe der legendären Jacqueline Kennedy Onassis (1929-1994), ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Wie sein Sohn Leon laut der "New York Times" mitteilte, starb der Diamantenhändler am Samstag, den 23. August, im NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center in Manhattan an den Folgen eines Sturzes.

Er war international einflussreicher Diamantenhändler

Maurice Tempelsman wurde am 26. August 1929 in Antwerpen geboren. Seine Familie, orthodoxe Juden, floh 1940 aus Belgien. Die Familie kam nach New York City, wo Tempelsman später zwei Jahre lang die New York University besuchte. Doch er brach sein Studium ab und arbeitete stattdessen für den Diamantenhandel seines Vaters, Leon Tempelsman & Son.

Maurice Tempelsman entwickelte sich zu einem international einflussreichen Diamantenhändler. Er verdiente nicht nur Millionen für das Familienunternehmen, sondern wurde später auch zum Mittelsmann zwischen afrikanischen Lieferanten und der Regierung. Schließlich arbeitete er mit mehreren afrikanischen Ländern zusammen, darunter Ghana und Zaire (heute Demokratische Republik Kongo).

Er pflegte enge Verbindungen zur US-Regierung und unterstützte die Demokratische Partei mit Großspenden. Später freundete er sich mit dem Stab mehrerer Präsidenten an, darunter John F. Kennedys Redenschreiber Ted Sorensen, Präsident Bill Clintons Außenministerin Madeleine K. Albright und seinem Nationalen Sicherheitsberater Anthony Lake.

Brieffreundschaft mit Jackie Kennedy Onassis

Kurz vor der Wahl 1960 arrangierte Tempelsman ein Treffen mit dem designierten Präsidenten Kennedy, dessen Frau und afrikanischen Bergbaubeamten. Im folgenden Jahr 1961 nahmen Tempelsman und seine Frau Lilly Burkos an einem Staatsdinner teil, bei dem er und Jackie Kennedy Onassis nach einem kurzen Gespräch auf Französisch, das beide fließend sprachen, eine Freundschaft schlossen. Sie blieben in Kontakt und schrieben sich Briefe - auch nach der Ermordung des Präsidenten im Jahr 1963 und ihrer Hochzeit mit Aristoteles Onassis im Jahr 1968.

Nach dem Tod von Onassis 1975 wurde aus Freundschaft eine Beziehung. Ab Anfang der 1980er Jahre traten die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Sie teilten viele Interesse, etwa an Kunst, Kultur, Musik und der französischen Sprache. Tempelsman blieb aber mit Lilly Burkos verheiratet, bis sie 2022 starb.

Er stand ihr während ihrer Krebserkrankung bei

Maurice Tempelsman und die einstige First Lady Jackie Kennedy Onassis waren bis zu ihrem Tod 1994 liiert. Als bei ihr 1993 Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert wurde, wich er ihr nicht von der Seite. Er verlegte sein Büro in ihre Wohnung und begleitete sie regelmäßig zum Krankenhaus. Er fungierte auch als ihr Finanzberater und half ihr, das 26 Millionen Dollar schwere Vermögen, das Aristoteles ihr vermachte, zu vervierfachen. Der Verstorbene hinterlässt drei Kinder, sechs Enkel und sieben Urenkel.