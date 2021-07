Jackie Chan möchte Mitglied der Kommunistischen Partei werden

Der in Hongkong geborene Schauspieler Jackie Chan möchte Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas werden.

Seit Jahren scheint Jackie Chan (67) die kommunistische Partei Chinas (KP) zu bewundern. Nun möchte der in Hongkong geborene Schauspieler, Stuntman und Regisseur, der vor allem für seine Rollen in unzähligen Action- und Martial-Arts-Filmen bekannt ist, offenbar der Staatspartei beitreten. .

Er kann "die Größe" der Partei sehen

"Ich möchte Mitglied der Kommunistischen Partei werden", habe der Action-Star demnach während eines Symposiums in Peking erklärt, an dem ausgewählte chinesische Filmschaffende teilgenommen haben sollen. Dort habe er zudem gesagt: "Ich kann die Größe der Kommunistischen Partei sehen, die nicht in hundert Jahren, sondern nur in wenigen Jahrzehnten liefern wird, was sie verspricht."

Chan, der unter anderem auch als Sänger tätig ist, war zuletzt Teil einer Theaterproduktion zur Feier des 100-jährigen Bestehens der Partei. Mehrfach hatte er in der Vergangenheit seine Nähe zur KP ausgedrückt. 2004 bezeichnete er die demokratischen Präsidentschaftswahlen in Taiwan etwa als "einen Riesenwitz", später wurde er unter anderem in die Politische Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes (PKKCV), einen Ableger des Nationalen Volkskongresses, geladen.

Seit geraumer Zeit sorgt Chan damit für eine Distanzierung von der Demokratiebewegung Hongkongs. Die Aktivistin Glacier Kwong (24) : "Wir glauben nicht, dass man ihn noch als Vorbild betrachten sollte."