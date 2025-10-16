Jack White tot in Villa aufgefunden: Neue Erkenntnisse der Polizei

Trauer um Musik-Legende Jack White. Der Hit-Produzent wurde am Donnerstagmorgen tot in seiner Berliner Villa aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der deutsche Musikproduzent Jack White ist im Alter von 85 Jahren in seiner Heimat Berlin gestorben, wie "Bunte" zuerst berichtete. Er wurde in seinem Haus in Berlin-Grunewald tot aufgefunden. Wie "Bild" berichtet, seien aktuell Beamte der Kriminalpolizei und der Spurensuche vor Ort und hätten die Ermittlungen zum Todesfall aufgenommen.

Im Alter von 85 Jahren: Jack White leblos aufgefunden

White, der mit bürgerlichem Horst Nußbaum hieß, zählte zu den erfolgreichsten Produzenten im deutschen Schlagerbereich. Er schrieb unter anderem "Schöne Maid" (Tony Marshall) und "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" (Jürgen Marcus). In den Top Ten der US-Charts war er mit Hits wie "Gloria" und "Self Control" vertreten, die von Laura Branigan gesungen wurden. Jack White war viermal verheiratet und hinterlässt sieben Kinder. Zuletzt wurde bekannt, dass seine Ehe mit Rafaella (40) scheiterte.

Jede Hilfe kam zu spät: Leichnam von Gerichtsmedizin untersucht

"Bild" berichtet, aus Jack Whites Umfeld ging am Morgen gegen 9.30 Uhr ein Anruf bei der Berliner Polizei ein. Zuvor hatte die Haushälterin Jack White leblos aufgefunden. Für den 85-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Eine Polizeisprecherin teilte mit, dass die Ermittler nach jetzigem Stand von einem Suizid ausgehen. Eine Waffe sei im Schlafzimmer gefunden worden, so "Bild". Der Leichnam wird bei der Gerichtsmedizin untersucht.

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen und versuchte Suizide – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.