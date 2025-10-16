AZ-Plus
  • Jack White tot in Villa aufgefunden: Kriminalpolizei ermittelt

Jack White tot in Villa aufgefunden: Kriminalpolizei ermittelt

Trauer um Musik-Legende Jack White. Der Hit-Produzent wurde am Donnerstagmorgen tot in seiner Berliner Villa aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
AZ |
Jack White in seiner Wohnung in Berlin - Der Musikproduzent ist im Alter von 85 Jahren verstorben.
Jack White in seiner Wohnung in Berlin - Der Musikproduzent ist im Alter von 85 Jahren verstorben. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der deutsche Musikproduzent Jack White ist im Alter von 85 Jahren in seiner Heimat Berlin gestorben, wie "Bunte" zuerst berichtete. Er wurde in seinem Haus in Berlin-Grunewald tot aufgefunden.  Wie "Bild" berichtet, seien aktuell Beamte der Kriminalpolizei und der Spurensuche vor Ort und hätten die Ermittlungen zum Todesfall aufgenommen.

Im Alter von 85 Jahren: Jack White leblos aufgefunden

White, der mit bürgerlichem Horst Nußbaum hieß, zählte zu den erfolgreichsten Produzenten im deutschen Schlagerbereich. Er schrieb unter anderem "Schöne Maid" (Tony Marshall) und "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" (Jürgen Marcus). In den Top Ten der US-Charts war er mit Hits wie "Gloria" und "Self Control" vertreten, die von Laura Branigan gesungen wurden. Jack White war viermal verheiratet und hinterlässt sieben Kinder. Zuletzt wurde bekannt, dass seine Ehe mit Rafaella (40) scheiterte

Jede Hilfe kam zu spät: Leichnam von Gerichtsmedizin untersucht

"Bild" berichtet, aus Jack Whites Umfeld ging am Morgen gegen 9.30 Uhr ein Anruf bei der Berliner Polizei ein. Zuvor hatte die Haushälterin Jack White leblos aufgefunden. Für den 85-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Eine Polizeisprecherin teilte mit, dass die Ermittler nach jetzigem Stand von einem Suizid ausgehen. Eine Waffe sei im Schlafzimmer gefunden worden, so "Bild". Der Leichnam wird bei der Gerichtsmedizin untersucht.

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen und versuchte Suizide – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.

4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor einer Stunde / Bewertung:

    Und die Ex hat bei der Trennung ordentlich abgesahnt, z.B. eine über 200 qm pompöse Eigentumswohnung in der Berliner Uhlandstr. von ihm geschenkt bekommen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • brauxtnix vor einer Stunde / Bewertung:

    Tja, dass seine Frau ihn verlassen hat, hat er nicht verkraftet. Er hat sich Gedanken gemacht, wer pflegt mich im Alter und da war niemand. Jetzt erbt seine Frau alles. So ist das Leben.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Witwe Bolte vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von brauxtnix

    Die Ex erbt nicht allein, er hinterlässt ja 7 Kinder.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
