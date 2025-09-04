Jack Osbourne unter Tränen: So erfuhr er vom Tod seines Vaters Ozzy

In einer persönlichen Botschaft erzählt Jack Osbourne in einem Youtube-Video, wie er vom Tod seines Vaters Ozzy Osbourne erfuhr. Als er an den Moment zurückdenkt, bricht er in Tränen aus.

Jack Osbourne (39) spricht äußerst emotional über den Verlust seines Vaters Ozzy Osbourne (1948-2025). "Eine persönliche Anmerkung zum Verlust meines Vaters, bevor ich weitermache", nennt er die an seine Fans richtet.

Er erzählt, dass er seinen Vater Ozzy im Sommer kurz vor seinem Tod noch in England besuchte und nicht einmal zehn Tage vor seinem Tod wieder abreiste. "Mein Vater war großartig", erinnert er sich an die letzten gemeinsamen Momente, "er war gut gelaunt und glücklich."

Mitten in der Nacht klopfte jemand an die Tür

Am 13. Juli reiste Jack Osbourne zurück in seine Heimat Los Angeles in den USA. Dort erhielt der 39-Jährige am 22. Juli mitten in der Nacht die niederschmetternde Nachricht: "Ich wurde in Los Angeles gegen 3:45 Uhr morgens durch ein Klopfen an meiner Haustür geweckt. Jemand, der seit etwa 30 Jahren für meine Familie arbeitet, klopfte an meine Tür. Als ich durch mein Fenster schaute und sah, dass er es war, wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert war."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Sichtlich bewegt fuhr Jack unter Tränen fort: "Mir wurde mitgeteilt, dass mein Vater gestorben ist." Er hielt inne, um den Moment zu verarbeiten, und erklärte, dass er sofort tiefe Trauer und Schmerz empfand. Nach der traurigen Nachricht vom Tod seines Vaters buchte Jack sofort einen Flug zurück nach England, wie er erzählt.

Jack über Ozzy Osbourne: "Er war nicht nur ein Vater für mich"

Weiter spricht Jack Osbourne, der selbst vierfacher Vater ist, auch über die enge Beziehung zu seinem Vater: "Er war nicht nur ein Vater für mich. Er war mein Kollege. Wir haben in so vielen Funktionen zusammengearbeitet." Und mehr: "Ich war vor Kurzem umgezogen, hatte eine Zeit lang keinen festen Wohnsitz und bin dann wieder bei ihm eingezogen. Er war mein Mitbewohner, als ich Ende 30 war, und es war super. Die Kinder und ich wohnten hier. Er war ein Freund, ein SMS-Kumpel, ein Witzbold."

In seinem 16-minütigen Monolog findet Jack Osbourne nur lobende Worte für Ozzy, kämpft immer wieder mit den Tränen. "Er war lustig, seltsam, unbeholfen und tollpatschig und einfach urkomisch und so einfühlsam." Der Abschied habe etwas von "Perfektion" gehabt. "Er hat so viel erreicht, bevor es zum Ende kam."

Am 22. Juli starb der Rockstar zu Hause im britischen Buckinghamshire an einem Herzstillstand im Zusammenhang mit einer koronaren Herzkrankheit und Parkinson mit autonomer Dysfunktion. Wenige Wochen vor seinem Tod gab er in seiner Heimatstadt Birmingham ein großes Benefizkonzert.

Zum Ende des Videos betonte Jack Osbourne, dass das Erbe seines Vaters weiterleben und nicht mit seinem Tod enden werde. "Er explodiert durch das Universum, und wir alle sehen es. Ich schließe also einfach mit folgendem: Danke."