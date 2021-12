Jack Osbourne: Romantischer Heiratsantrag im Schnee

Jack Osbourne hat sich mit seiner Lebensgefährtin Aree Gearhart verlobt. Der Schauspieler machte ihr einen romantischen Heiratsantrag im Schnee.

Heiratsantrag im Winterwunderland: Jack Osbourne (36) hat sich mit seiner Freundin Aree Gearhart verlobt. Der jüngste Sohn von Ozzy Osbourne (73) hielt um die Hand seiner Lebensgefährtin draußen im Schnee an, wie Bilder der beiden in den sozialen Medien zeigen. Sowohl Jack Osbourne als auch Aree Gearhart posteten ein Foto, auf dem die beiden dick eingepackt in Jacke und Mütze glücklich in die Kamera schauen. Gearhart hat ihre Hand auf Osbournes Brust gelegt und zeigt ihren Verlobungsring.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Heute habe ich die schönste und liebevollste Frau, die ich je getroffen habe, gefragt, ob sie mich heiraten will. Sie hat Ja gesagt", schrieb der 36-Jährige . Gearhart sei ein "zauberhaftes Wesen mit einem Herzen, das größer ist als alles, was ich mir hätte vorstellen können". Der Schauspieler könne "nicht glücklicher sein, als ich es jetzt bin". Aus seiner ersten Ehe mit Lisa Stelly, mit der er von 2012 bis 2019 verheiratet war, hat Osbourne die Kinder Andy Rose (geb. 2015), Pearl (geb. 2012) und Minnie Theodora (geb. 2018). Jack Osbourne und Aree Gearhart sind seit mehr als zwei Jahren ein Paar.

Ozzy und Sharon Osbourne gratulieren: "Wir sind gesegnet"

Auch Aree Gearhart nutzte für eine Liebeserklärung: Sie nannte Jack Osbourne ihren "besten Freund", "Seelenverwandten", "Abenteuerpartner" und "Beschützer". "Ich werde dich für immer lieben und noch mehr", schrieb sie. "Ich bin bereit für die Ewigkeit mit dir und unserem Stamm." Ihre künftige Schwiegermutter Sharon Osbourne (69), die seit 1982 mit Ozzy Osbourne verheiratet ist, gratulierte dem Paar . "Ozzy und ich könnten nicht glücklicher über und stolzer auf die Verlobung unseres Sohnes Jack mit Aree Gearhart sein. Wir sind so gesegnet, Aree als Teil unserer Familie zu haben, und wir wünschen ihnen ein Leben lang Liebe, Licht und Glück."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Glückwünsche kamen auch von Jacks Schwester Kelly Osbourne (37). "Ich bin so überglücklich! Jetzt sind wir wirklich Schwestern! Ich liebe dich so sehr. Willkommen in der Familie", kommentierte sie unter dem Beitrag von Gearhart.