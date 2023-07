Italienischer Startorhüter Gianluigi Donnarumma bei Überfall gefesselt

Überfall auf den italienischen Nationalmannschafts-Torwart Gianluigi Donnarumma. Bei einem Einbruch in sein Haus in Paris wurde der PSG-Keeper gefesselt und dabei verletzt. Er musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

21. Juli 2023 - 11:38 Uhr | (dr/spot)

In das Haus des PSG-Torwarts Gianluigi Donnarumma wurde eingebrochen. © imago/ABACAPRESS