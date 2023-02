Italienischer Ski-Star Elena Fanchini mit nur 37 Jahren gestorben

Die ehemalige Skirennfahrerin Elena Fanchini ist im Alter von nur 37 Jahren verstorben. Das bestätigte der italienische Wintersportverband FISI.

Elena Fanchini im Jahr 2017 in Lake Louise.

Die ehemalige italienische Skirennfahrerin Elena Fanchini (1985-2023) ist tot. Die Sportlerin sei nach schwerer Krankheit im Alter von nur 37 Jahren in ihrem Zuhause in Solato, nahe Brescia, verstorben. Dies . Italienische Medien, darunter , berichten, dass sie an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben sei.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die Beerdigung finde laut FISI am 11. Februar statt. Flavio Roda, Präsident des Verbandes, und die gesamte Wintersportfamilie seien in Gedanken bei der Familie Fanchinis, darunter ihre Schwestern Nadia (36) und Sabrina Fanchini (34), die ebenfalls Skirennläuferinnen waren.

Elena Fanchini beendete 2020 ihre Karriere

Fanchini nahm während ihrer Sportlerkarriere unter anderem an sechs Weltmeisterschaften und drei Olympischen Winterspielen teil. 2005 gewann sie im Alter von 19 Jahren bei der Skiweltmeisterschaft in Santa Caterina hinter Janica Kostelić (41) die Silbermedaille in der Abfahrt.

Im Alpinen Skiweltcup konnte sie sich 2005 in Lake Louise und 2015 in Cortina d'Ampezzo den obersten Platz auf dem Podium sichern. Nach wiederholtem Verletzungspech hatte Elena Fanchini im Jahr 2020 gemeinsam mit ihrer Schwester Nadia . Sie hatte zuvor im Jahr 2018 wegen einer Tumorerkrankung die Olympischen Winterspiele verpasst.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Die US-Skirennläuferin Mikaela Shiffrin (27) . Sie wolle der Familie, "die mit ihrer Leidenschaft und Herzlichkeit einen solch starken Einfluss auf unseren Sport und unsere Welt hatte", ihre Anteilnahme aussprechen. "Diejenigen, die wir verloren haben, werden niemals vergessen werden."