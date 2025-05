Italienische Prinzessin nach Motorradunfall im Krankenhaus

Die italienische Prinzessin Maria Carolina hat einen schweren Motorradunfall überlebt. Auf Instagram teilte sie Fotos aus der Intensivstation.

Die italienische Prinzessin Maria Carolina von Bourbon-Zwei-Sizilien (21) hat einen schweren Motorradunfall überlebt. Am Mittwoch teilte die älteste Tochter von Prinz Carlo, dem Herzog von Castro, mehrere Fotos aus dem Krankenhaus . "Ich habe unglaubliches Glück, am Leben zu sein", schrieb sie dazu.

Sie schildert: "Beim Motorradfahren bin ich mit dem Kopf zuerst in eine Wand gestürzt und wurde auf der Intensivstation wiederbelebt. Es ist nichts als ein Wunder, dass ich das überlebt habe."

Prinzessin teilt Fotos aus Intensivstation

Auf den Fotos ist Prinzessin Maria Carolina zunächst mit einem Motorradhelm zu sehen, weitere Fotos zeigen sie in einem Krankenhausbett auf der Intensivstation liegend, mit Halskrause und verschiedenen Schläuchen.

"Ich wollte meine Erfahrungen teilen, weil ich realisiert habe, dass Motorräder zwar stark und aufregend sind, aber auch gnadenlos", schreibt die 21-Jährige weiter und appelliert: "Bitte fahrt vorsichtig. Bitte tragt vollen Schutz, aber vor allem einen richtigen Helm. Meiner hat mein Leben gerettet."

Die italienische Royal liegt offenbar im Princess-Grace-Krankenhaus in Monaco. Dem dortigen medizinischen Team dankt sie in ihrem Post. Erst wenige Tage zuvor hatte sie mehrere Schnappschüsse ihres Besuchs beim Formel-1-Rennen in dem Fürstentum , unter anderem ein gemeinsames Foto mit Rennfahrer Lando Norris (25). Davor besuchte sie die Filmfestspiele in Cannes.

Wer ist Prinzessin Maria Carolina?

Prinzessin Maria Carolina von Bourbon-Zwei-Sizilien ist die Tochter von Prinz Carlo von Castro und dessen Ehefrau Camilla. Sie wurde in Rom geboren und wuchs in Paris, Monte-Carlo und der italienischen Hauptstadt auf.

Sie ist Thronfolgerin der italienischen Nebenlinie der spanischen Bourbonen und trägt die Titel Herzogin von Kalabrien und Herzogin von Palermo. Das Haus Bourbon-Zwei-Sizilien regierte bis 1861 das Königreich Süditalien und Sizilien und verlor mit der italienischen Einigung und Abschaffung der Monarchie 1946 seine politische Macht. Im heutigen Italien spielt das ehemalige Herrscherhaus keine Rolle, die Titel sind lediglich symbolisch.

Nach einem Studium an der International University of Monaco, der Harvard University und dem Istituto Marangoni, arbeitet Maria Carolina vor allem als Model und Influencerin.